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Зірка "Холостяка" та відомі блогери привітали Зінченко та Седан з народженням доньки

3 серпня 2023 07:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка "Холостяка" та відомі блогери привітали Зінченко та Седан з народженням доньки
Футбоілст Олександр Зінченко та спортивна журналістка Влада Седан. Фото: Instagram/zinchenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко та спортивна журналістка Влада Седан вдруге стали батьками. У зіркової пари народилась донечка. Одними з перших Олександра та Владу привітали представники українського шоу-бізнесу. 

Відповідна публікація доступна у соціальних мережах Зінченка та Седан. 

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26-річний футболіст опублікував серію фотографій, на який він цілує улюблену дружину і ручку маленької донечки. Зінченко повідомив, що маленька красуня народилась в середу, 2 серпня. 

"Вітаємо в цей світ, наша принцесо", — лаконічно підписав пост Зінченко. 

Першими в коментарях зіркову пару привітав телеведучий Григорій Решетнік, блогери Раміна Есхакзай, Даша Квіткова, Ігор Лаченков, а також менеджмент футбольних клубів "Арсенал" та "Шахтар". 

Лайки ж поставили співак Михайло Хома (DZIDZIO), шоумен Слава Дьомін, чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, співак Вадим Олійник та інші зірки.

"Це неймовірне щастя! Найщиріші вітання прекрасній родині! Будьте щасливими та коханими", — написав Решетнік 

Перші привітання. Скриншот: Instagram/zinchenko

Відзначимо, що Олександр та Влада виховують доньку Єву, яка народилась 2021 року. У маленької дівчинки вже навіть є свій акаунт в Instagram. Зіркова пара публічно оголосила про свої стосунки 2019 року. Пропозицію своїй коханій Зінченко зробив на полі НСК "Олімпійський". Весілля пара зіграла двічі: у Великій Британії та в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko)

Нагадаємо, раніше ми писали, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета підтвердив, що Олександр Зінченко знову має проблеми. Також ми розповідали, що американська акторка Ліндсі Лохан вперше стала мамою.

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