Яна Станишевская родила первенца

Участница проекта "Холостяк" Яна Станишевская. Фото: instagram.com/stanishevska_iana/

Участница проекта "Холостяк" Яна Станишевская поделилась с поклонниками радостной новостью. Девушка впервые стала мамой.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Яна Станишевская стала мамой

Девушка поделилась трогательным кадром с крошечной ножкой малыша. Яна рожала в одном из роддомов в Кении. Новоиспеченные родители назвали малыша Тео.

"Кажется пришло время поделиться и с вами. Наш сыночек Тео. Официально мама и папа", — поделилась Яна.

Яна Станишевская — украинская модель и участница третьего сезона реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Она родом из Киева, а ныне проживает в Кении. В 2013 году Яна стала финалисткой шоу "Холостяк", где боролась за сердце Андрея Искорнева. В октябре 2014 года Яна вышла замуж за своего одноклассника Виктора, который в этом году стал папой ее ребенка.

Напомним, ранее дочь Эминема рассказала забавную историю о том, как скрывала беременность от отца. А также у актера Венсана Касселя родился сын.