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Дружина Остапчука показала фігуру через місяць після пологів

9 січня 2025 12:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Катерина Остапчук похизувалася животиком після пологів
Блогерка Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина майже місяць тому вперше стала мамою. Дівчина показала, як змінилася її фігура.

Вона поділилася фото в спідньому на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Остапчук похизувалася фігурою після пологів

Дружина шоумена показалася перед дзеркалом в білих колготках, штанах та топі тілесного кольору.

Катерина розповіла, що вже майже минув місяць після пологів, а вона досі відчуває біль, коли доторкається до шва після кесаревого розтину.

Блогерка показала свою струнку талію після пологів. Катерина зізналась, що низ живота трохи "желейний", проте шкіра на ньому достатньо пружна. Також непомітно жодних розтяжок.

Як виглядає талія Катерини Остапчук після пологів
Фігура Катерини Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Як виглядає фігура Катерини Остапчук після пологів
Фігура Катерини Остапчук після пологів. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде збільшувати груди Катерина Остапчук. Також ми розповідали про інтимне життя Володимира Остапчука після пологів молодої дружини.

діти Володимир Остапчук вагітність українські зірки Катерина Полтавська

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