Катерина Остапчук похизувалася животиком після пологів

Блогерка Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина майже місяць тому вперше стала мамою. Дівчина показала, як змінилася її фігура.

Вона поділилася фото в спідньому на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина шоумена показалася перед дзеркалом в білих колготках, штанах та топі тілесного кольору.

Катерина розповіла, що вже майже минув місяць після пологів, а вона досі відчуває біль, коли доторкається до шва після кесаревого розтину.

Блогерка показала свою струнку талію після пологів. Катерина зізналась, що низ живота трохи "желейний", проте шкіра на ньому достатньо пружна. Також непомітно жодних розтяжок.

Фігура Катерини Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Фігура Катерини Остапчук після пологів. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде збільшувати груди Катерина Остапчук. Також ми розповідали про інтимне життя Володимира Остапчука після пологів молодої дружини.