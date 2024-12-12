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Звезда "Холостяка" потерял сон из-за угроз Путина

12 декабря 2024 13:05
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Григорий Решетник переживает из-за угроз ударить "Орешником"
Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками своими переживаниями. Шоумена беспокоят предупреждение Пентагона о вероятном ударе Орешником в ближайшие дни.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

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Шоумен признался поклонникам, что из-за тревожных мыслей не может заснуть. Его беспокоят угрозы главы Кремля Владимира Путина ударить Орешником "по центру принятия решений".

Он понимает, что это все манипуляции кровавого диктатора, однако они "бьют" по психическому состоянию украинцев. По мнению Решетника, часть киевлян, из-за угрозы атаки РФ, на время выехали из города.

"Что-то не спится... радует, что дети и жена сладко спят. Информационное пространство перенасыщено прогнозами и предвидениями, правда 90% которых сплошная фикция и манипуляция. Но они влияют на психологическое состояние людей, которые реагируют, как могут и умеют. Кажется, что в столице даже людей и машин стало меньше в последние дни" , — рассказал ведущий.

Звезда "Холостяка" потерял сон из-за угроз Путина - фото 1
Публикация Григория Решетника. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Напомним, недавно ведущий рассказал, планирует ли идти в политику. А также Решетник вспомнил первую встречу с новым "холостяком" Александром Тереном.

россия шоу Холостяк Григорий Решетник украинские звезды Орешник

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