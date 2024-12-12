Григорий Решетник переживает из-за угроз ударить "Орешником"

Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками своими переживаниями. Шоумена беспокоят предупреждение Пентагона о вероятном ударе Орешником в ближайшие дни.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

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Шоумен признался поклонникам, что из-за тревожных мыслей не может заснуть. Его беспокоят угрозы главы Кремля Владимира Путина ударить Орешником "по центру принятия решений".

Он понимает, что это все манипуляции кровавого диктатора, однако они "бьют" по психическому состоянию украинцев. По мнению Решетника, часть киевлян, из-за угрозы атаки РФ, на время выехали из города.

"Что-то не спится... радует, что дети и жена сладко спят. Информационное пространство перенасыщено прогнозами и предвидениями, правда 90% которых сплошная фикция и манипуляция. Но они влияют на психологическое состояние людей, которые реагируют, как могут и умеют. Кажется, что в столице даже людей и машин стало меньше в последние дни" , — рассказал ведущий.

Публикация Григория Решетника. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Напомним, недавно ведущий рассказал, планирует ли идти в политику. А также Решетник вспомнил первую встречу с новым "холостяком" Александром Тереном.