Григорій Решетнік з родиною прикрасили новорічну ялинку — відео

Григорій Решетнік з дружиною та синами. Фото:instagram.com/grisha_reshetnik

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною та дітьми вже підготувався до зимових свят. Зіркова родина разом прикрасила новорічну ялинку.

Милим сімейним відео ведучий поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Вже доброю традицією для багатьох сімей стало прикрашати разом ялинку напередодні свят. Родина Решетників також не виключення.

Телеведучий разом із дружиною та синами весело провели разом час — під музику із танцями та піснями родина задекорувала святкове дерево.

Штучну ялинку зіркова сім'я прикрасила гірлядною, іграшками та великими червоними квітами.

"Магія", — коротко підписало відео подружжя.

У коментарях шанувальники також поділилася, чи вже встигли прикрасити ялинку до свят, та наробили компліментів зіркові родині.

"Гарна сім'я і атмосфера у ній спокійна, радісна і святкова".

"Ви дуже крута родина".

"Як гарно! Ми також вже готуємося прикрашати".

Нагадаємо, дружина Володимира Остапчука напередодні пологів також прикрасила новорічну ялинку.

Також Володимир Дантес та Даша Кацуріна показали, як підготували оселю до Нового року.