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Звезда "Квартала 95" вышла на связь после операции: как сейчас выглядит актриса

15 февраля 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Анна Саливанчук вышла на связь после операции — как себя чувствует актриса
Актриса Анна Саливанчук перенесла операцию
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне актриса Анна Саливанчук пошла забирать сына из школы, подскользнулась и ударилась лицом о ступеньку. У нее диагностировали сотрясение мозга, перелом носа. День всех влюбленных звезда провела в больнице, где ей сделалиоперацию.

В своих Instastories Саливанчук рассказала о своем самочувствии.

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Подробности

Звезда фильма "Свингеры" и жена продюсера "Квартала 95" Александра Божкова рассказала, что кроме повреждения носа есть и другие проблемы врач увидел в голове два затмения. Какую именно операцию сделали Саливанчук не рассказала.

Актриса отметила, что несколько дней ей придется быть дома и вести малоподвижный образ жизни.

"Обещала врачам лежать. Хотя бы три дня постараюсь лежать. Потому что в носу три турунды, которые держат кость, чтобы правильно срослась. Поэтому нужно лежать", — рассказала 37-летняя актриса.

Напомним, ранее мы писали, что королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19. Также мы писали, что канадская певица Селин Дион призналась, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь.

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