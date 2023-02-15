Анна Саливанчук вышла на связь после операции — как себя чувствует актриса

Актриса Анна Саливанчук перенесла операцию

Накануне актриса Анна Саливанчук пошла забирать сына из школы, подскользнулась и ударилась лицом о ступеньку. У нее диагностировали сотрясение мозга, перелом носа. День всех влюбленных звезда провела в больнице, где ей сделалиоперацию.

В своих Instastories Саливанчук рассказала о своем самочувствии.

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Звезда фильма "Свингеры" и жена продюсера "Квартала 95" Александра Божкова рассказала, что кроме повреждения носа есть и другие проблемы — врач увидел в голове два затмения. Какую именно операцию сделали Саливанчук не рассказала.

Актриса отметила, что несколько дней ей придется быть дома и вести малоподвижный образ жизни.

"Обещала врачам лежать. Хотя бы три дня постараюсь лежать. Потому что в носу три турунды, которые держат кость, чтобы правильно срослась. Поэтому нужно лежать", — рассказала 37-летняя актриса.

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