Королева-консорт Камілла отримала позитивний тест на COVID-19: яке рішення вона прийняла
Королева-консорт Каміла отримала позитивний тест на COVID-19. Це вже вдруге за рік, як дружина Чарльза III захворіла. Втім, зараз вона відчуває легкі симптоми.
Про це повідомляє US Weekly.
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"Після перенесених симптомів застуди її Величність королева отримала позитивний результат тесту на вірус COVID-19. Тому вона, на жаль, скасувала всі свої публічні виступи на цей тиждень і приносить свої щирі вибачення тим, хто планує бути на них присутнім", — йдеться в заяві Букінгемського палацу.
75-річна Камілла мала супроводжувати короля Чарльза III під час візиту до англійського Мілтон-Кейнса у четвер, 16 лютого. Також королева-консорт пропустить урочистий прийом у Букінгемському палаці на підтримку глобального біорізноманіття 17 лютого
У колишньої герцогині Корнуольської був позитивний тест на COVID-19 майже рівно рік тому. Її діагноз поставили у лютому 2022-го, коли від коронавірусу лікувався Чарльза III.
До того, як Камілі поставили позитивний діагноз, вона провела безліч зустрічей. Відзначимо, що і королева-консорт, і Чарльз III мають щеплення від COVID-19.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації Чарльза III. Також ми розповідали, що британський гурт Spice Girls хочуть об'єднати заради виступу на коронації Чарльза III.