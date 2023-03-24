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Звезда "Квартала 95" сделал громкое заявление после выхода скандальной песни "Дика Дичка"

24 марта 2023 11:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Руслан Ханумак в скандальном клипе "Дика Дичка"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На днях звезда студии "Квартал 95" Руслан Ханумак вместе с некоторыми артистами, среди которых актриса Дарья Петрожицкая, выпустили песню и клип "Дика дичка". Они хотели поблагодарить женщин-военных, но получили возмущение от украинцев, которые не оценили ни лирику, ни видеоряд.

На фоне этого в своем Instagram Ханумак сделал громкое заявление.

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Многие слушатели назвали новую песню хуже, чем композиция рэпера Потапа о волонтерах.

"Мой несгибаемый бетер без саляры уже скучает, ты даже на расстоянии его заводишь я не знаю. Дикая, дикая, дикадичка, не выходит из головы пиксельная юбочка", — это лишь фрагмент песни.

Большинство комментаторов написали, что это не композиция в благодарность защитницам, а шароварщина. Некоторые слушатели заметили в песне только унижение женщин.

На фоне этого скандала Руслан Ханумак записал видеообращение, в котором заявил о завершении музыкальной карьеры.

"Я не буду идти против народа. Потому что идущий против украинского народа всегда плохо заканчивает. Еще пол года назад, когда я начинал музыкальную карьеру, я не мог себе представить, что заканчивать буду ее именно так. Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус", — заявил Ханумак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruslan Hanumak (@hanumak)

В комментариях Руслана поддержал шоумен Анатолий Анатолич.

"Понимаю что ты не хотел обидеть никого. И к Пазику (репер Позитив, — Ред.) и Петрожицкой у меня тоже нет вопросов. Поэтому жаль, что такая произошла реакция, со многими комментариями я не согласен, но они заслуживают права быть", написал он.

На YouTube-канале, который создал звезда студии "Квартал 95", скандальный видеоклип стал лишь вторым опубликованным. Первую песню Руслан представил в конце прошлого года с рэпером Позитивом.

Что касается одиозного клипа "Дика дичка", то лишь через несколько дней он набрал более тысячи комментариев в YouTube.

Напомним, ранее мы писали, что Руслан Ханумак прокомментировал развод с блогером Алиной Шаманской. Также мы рассказывали, что певица Алина Гросу прокомментировала расставание с бойфрендом-россиянином, актером Романом Полянским.

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