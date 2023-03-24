Зірка "Кварталу 95" зробив гучну заяву після виходу скандальної пісні "Дика Дичка"

Руслан Ханумак в скандальному кліпі "Дика Дичка"

Днями зірка студії "Квартал 95" Руслан Ханумак разом з деякими артистами, серед яких акторка Дар'я Петрожицька, випустили пісню та кліп "Дика дичка". Вони хотіли подякувати жінкам-військовим, але отримали обурення від українців, які не оцінили ані лірику, ані відеоряд.

На тлі цього у своєму Instagram Ханумак зробив гучну заяву.

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Чимало слухачів назвали нову пісню гіршою, ніж композиція репера Потапа про волонтерів.

"Мій незламний бетер без саляри вже скучає, ти навіть на відстані його заводиш я не знаю. Дика, дика, дикадичка, не виходить с голови піксельна спідничка", — це лише фрагмент пісні.

Більшість коментаторів написали, що це не композиція на знак подяки захисницям, а шароварщина. Деякі слухачі помітили в пісні лише приниження жінок.

На тлі цього скандалу Руслан Ханумак записав відеозвернення, в якому заявив про завершення музичної кар’єри.

"Я не буду йти проти народу. Тому що той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. Ще пів року тому, коли я починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце у музиці та я піду з музичної індустрії, щоб не псувати ваш музичний смак", — заявив Ханумак.

В коментарях Руслана підтримав шоумен Анатолій Анатоліч.

"Розумію що ти не хотів образити нікого. І до Пазіка (репер Позитив, — Ред.) і до Петрожицької в мене теж нема питань. Тому шкода, що така відбулася реакція, з багатьма коментарями я не згоден, але вони заслуговують на право бути", — написав він.

На YouTube-каналі, який створив зірка студії "Квартал 95" скандальний відеокліп став лише другим опублікованим. Першу пісню Руслан презентував наприкінці минулого року з репером Позитивом.

Щодо одіозного кліпу "Дика дичка" то лише за кілька днів він набрав понад тисячу коментарів в YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Руслан Ханумак прокоментував розлучення з блогеркою Аліною Шаманською. Також ми розповідали, що співачка Аліна Гросу прокоментувала розставання з бойфрендом-росіянином, актором Романом Полянським.