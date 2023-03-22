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Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

22 березня 2023 20:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Улюблені українські міста акторів студії Квартал 95
Актори студії "Квартал 95"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Станом на 1 січня минулого року в Україні налічувалось 461 місто. В кожного з нас є одне з них, яке подобається найбільше. Це може бути місто, в якому пройшло дитинство. Або ж мегаполіс, в якому вдалось знайти кохання чи побудувати кар’єру. 

Новини.LIVE розкаже про улюблені міста акторів студії "Квартал 95", про які вони розповіли залаштунками нового телевізійного шоу "Я люблю Україну".

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Степан Казанін

В популярного актора улюблене місто України — Київ. За словами Степана, його свідоме знайомство з країною почалося саме зі столиці.

"Це було дуже давно — в ті часи, коли ми ще грали у КВК. Тоді ми з командою протрималися цілий сезон до фіналу та змогли побачити Київ у різні пори року, в різних кольорах. І це місто прекрасне завжди, хоча найбільше я люблю весняний Київ, коли цвітуть каштани. І я дуже радий, що потім разом з "Кварталом" ми переїхали сюди жити. Це ж столиця. Звичайно, в Україні дуже багато красивих міст — Львів, Одеса, Буковель… Але на перше місце я поставив би Київ", — розповів Казанін.

Якщо говорити про якийсь конкретний район, то найбільше актору подобається Русанівка. Саме там він жив довгий час, і йому подобались  канали та вихід до Дніпра.

Віра Кекелія

На відміну від свого колеги, шоувумен вважає найулюбленішим містом рідний Харків. Там пройшло її дитинство, там досі живуть батьки. Саме в першій столиці України Віра вперше закохалась та зробила перші кроки в досягнені своєї мрії. 

"Там дуже багато пов’язано з моєю улюбленою справою — з музикою. Найбільше в Харкові мені подобаються мій рідний дім, парк, мої улюблені вулиці, якими я гуляю, коли приїжджаю. Мені дуже кортить поїхати туди знову. На жаль, я там вже не була понад рік. Але сподіваюся, що дуже скоро я побачуся з рідним містом — я всім серцем цього бажаю. "Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті…", як ми заспівали разом з Мішою Крупіним (лідер гурту "Корупція". — Ред.) на концерті "Єдиного Кварталу". А Міша Крупін також з Харкова. І ми з ним співали про наше місто", — розповіла Віра. 

Аліна Блажкевич

В акторки студії "Квартал 95" рідне місто також найулюбленіше в Україні. І це Херсон. За словами Аліни, саме там трішки раніше починається весна. 

"Зараз у Києві ще прохолодно, а там уже тепло. Там починають швидше розквітати абрикоси та яблуні. Там дуже гарно. Там так близько до моря. І там завжди пахне сонцем. Тому я сподіваюся, коли закінчиться війна і буде наша перемога, всі українці з’їздять у Херсон і зможуть насолодитися  таким спокійним, трішки повільним, але дуже класним містом", — порадила Блажкевич.

Ірина Гатун

Акторка виросла в місті Ніжин, Чернігівської області. І хоча вона зараз і живе в столиці, рідний край залишається її найулюбленішим регіоном в Україні.

"В цьому місті дуже багато місць, які повертають мене в дитинство. Кожна вуличка нагадує мені моїх  три, п’ять, сім, 14 років… Там пройшла моя юність і всі неймовірні щасливі дитячі роки", — підсумувала Ірина. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик розповіла, який гумор "заходить" військовим. Також ми згадували топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни.

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