Актер Джек Вил стал бездомным

Актер Джек Вилл в первом сезоне сериала "Локи". Фото: Marvel Studios

Актер, сыгравший Малыша Локи в первом сезоне сериала Marvel "Локи" Джек Вил, обратился за помощью к поклонникам. Он попал в затруднительное материальное положение и у нет крыши над головой.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Актер Джек Вил оказался на улице

17-летний актер признался поклонникам, что вынужден ночевать в трейлере с разбитыми окнами и даже вынужден спать на улице. Хотя парень и снимался в популярном сериале, у него нет денег для того, чтобы самостоятельно снять себе жилье. Вил обратился к поклонникам и попросил о помощи.

"У меня было не очень хорошее воспитание. У меня проблемы с психическим здоровьем. У меня аутизм, СДВГ, я прохожу обследование на биполярное расстройство и психоз. Я не могу остаться с бабушкой и дедушкой, потому что мой дедушка неизлечимо болен. Мне больше некуда уходить, и мне нужна помощь. Социальные службы отказываются помогать мне. Я в отчаянии", — обратился к аудитории Джек.

Через некоторое время после обращения актера к подписчикам с ним связались социальные службы и предоставили временное жилье. Джек поблагодарил аудиторию и пообещал держать в курсе дел.

Напомним, актера Руперта Гринта обязали уплатить более 2 млн долларов налогов. Также мы рассказывали, что будет в четвертом сезоне "Извне".