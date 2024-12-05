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Звезда "Локи" остался без крова над головой

5 декабря 2024 12:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Актер Джек Вил стал бездомным
Актер Джек Вилл в первом сезоне сериала "Локи". Фото: Marvel Studios
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Актер, сыгравший Малыша Локи в первом сезоне сериала Marvel "Локи" Джек Вил, обратился за помощью к поклонникам. Он попал в затруднительное материальное положение и у нет крыши над головой.

Об этом пишет CNN.

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17-летний актер признался поклонникам, что вынужден ночевать в трейлере с разбитыми окнами и даже вынужден спать на улице. Хотя парень и снимался в популярном сериале, у него нет денег для того, чтобы самостоятельно снять себе жилье. Вил обратился к поклонникам и попросил о помощи.

"У меня было не очень хорошее воспитание. У меня проблемы с психическим здоровьем. У меня аутизм, СДВГ, я прохожу обследование на биполярное расстройство и психоз. Я не могу остаться с бабушкой и дедушкой, потому что мой дедушка неизлечимо болен. Мне больше некуда уходить, и мне нужна помощь. Социальные службы отказываются помогать мне. Я в отчаянии", — обратился к аудитории Джек.

Через некоторое время после обращения актера к подписчикам с ним связались социальные службы и предоставили временное жилье. Джек поблагодарил аудиторию и пообещал держать в курсе дел.

Напомним, актера Руперта Гринта обязали уплатить более 2 млн долларов налогов. Также мы рассказывали, что будет в четвертом сезоне "Извне".

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