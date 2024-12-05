Актор Джек Віл став бездомним

Актор Джек Віл у першому сезоні серіалу "Локі". Фото: Marvel Studios

Актор, який зіграв Малюка Локі в першому сезоні серіалу Marvel "Локі" Джек Віл, звернувся за допомогою до шанувальників. Він потрапив у скрутне матеріальне становище та не має даху над головою.

Про це пише CNN.

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17-річний актор зізнався шанувальникам, що нині вимушений ночувати в трейлері з розбитими вікнами і навіть змушений спати на вулиці. Хоча хлопець і знімався у популярному серіалі, він не має грошей для того, щоб самостійно винайняти собі житло. Віл звернувся до шанувальників та попросив про допомогу.

"У мене було не дуже гарне виховання. У мене проблеми з психічним здоров'ям. У мене аутизм, СДУГ, я проходжу обстеження на біполярний розлад і психоз. Я не можу залишитися з бабусею і дідусем, тому що мій дідусь невиліковно хворий. Мені більше нікуди йти, і мені потрібна допомога. Соціальні служби відмовляються допомагати мені. Я у відчаї", — звернувся до аудиторії Джек.

Через деякий час після звернення актора до підписників, із ним зв'язалися соціальні служби та надали тимчасове житло. Джек подякував аудиторії та пообіцяв тримати їв в курсі справ.

Нагадаємо, актора Руперта Ґрінта зобов'язали сплатити більше 2 млн доларів податків. Також ми розповідали, що буде в четвертому сезоні "Ззовні".