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Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая попала в больницу: фото с капельницей

7 июля 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дарья Петрожицкая оказалась в больнице – что с актрисой
Украинская актриса Дарья Петрожицкая во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса и главная героиня комедийного телесериала "Папик" Дарья Петрожицкая напугала своих поклонников. Популярная телезвезда, которая в последнее время не очень часто появлялась на публике, заявила, что попала в больницу, и показала фото с капельницей.

Соответствующую фотографию Дарья Петрожицкая разместила в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram.

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В последнее время украинская актриса редко выходила на связь со своими подписчиками. А недавно Дарья показала, почему она пропала с глаз публики. Оказывается, звезда "Папика" попала в медицинское учреждение, откуда поделилась фотографией.

Дарья Петрожицкая
Украинская актриса Дарья Петрожицкая в сериале "Папик". Фото: скриншот с YouTube

На снимке видно, что украинская телезвезда находится в больничной палате под капельницей. Впрочем, Дарья Петрожицкая не сообщила о том, почему она оказалась в больнице, но успокоила своих поклонников, заявив, что с ней все хорошо.

Кроме того, она пообещала почаще выходить на связь и делиться всеми подробностями со своими фанатами.

"Извините, что не отвечаю. Чуть позже снова буду на связи. P.S. со мной все хорошо", — написала Дарья Петрожицкая в разделе Stories на своей странице в социальной сети, разместив фотографию с больничной койки под капельницей.

Stories Дарьи Петрожицкой
Stories актрисы Дарьи Петрожицкой. Фото: скриншот из Instagram

Следует отметить, что ранее украинская актриса не жаловалась на проблемы со здоровьем. Поэтому поклонники творчества Дарьи Петрожицкой очень обеспокоены тем, что она находится в больнице. Они сразу же начали задавать много вопросов по больнице, но она ничего пока не рассказывает.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Дарья Петрожицкая обратилась ко всем россиянам.

Ранее мы рассказывали, что украинский актер Стас Боклан обратился к российским гражданам.

Также мы сообщали о том, что звезда сериала Папик Стас Боклан рассказал о звонке его родственников из России.

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