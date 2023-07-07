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Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька потрапила до лікарні: фото з крапельницею

7 липня 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дар'я Петрожицька опинилася в лікарні – що з акторкою
Українська акторка Дар'я Петрожицька під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська акторка та головна героїня комедійного телесеріалу "Папік" Дар’я Петрожицька злякала своїх шанувальників. Популярна телезірка, яка останнім часом не дуже часто з’являлася на публіці, заявила, що потрапила до лікарні, та показала фото з крапельницею.

Відповідну фотографію Дар’я Петрожицька розмістила в розділі Stories на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Останнім часом українська акторка досить рідко виходила на зв'язок зі своїми підписниками. А нещодавно Дар'я показала, чому вона зникла з очей публіки. Виявляється, зірка "Папіка" потрапила до медичного закладу, звідки поділилася фотографією.

Дарья Петрожицкая
Українська акторка Дар'я Петрожицька в серіалі "Папік". Фото: скріншот з YouTube

На знімку видно, що українська телезірка лежить у лікарняній палаті під крапельницею. Втім, Дар’я Петрожицька не повідомила про те, чому вона опинилася в лікарні, але заспокоїла своїх шанувальників, заявивши, що з нею все гаразд.

Крім того, вона пообіцяла частіше виходити на зв’язок та ділитися всіма подробицями зі своїми фанатами.

"Вибачте, що не відповідаю. Трошки пізніше знову буду на зв’язку. P.S. зі мною все добре", — написала Дар’я Петрожицька в розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі, розмістивши фотографію з лікарняного ліжка під крапельницею.

Stories Дар'ї Петрожицької
Stories акторки Дар'ї Петрожицької. Фото: скриншот з Instagram

Варто зазначити, що раніше українська акторка не скаржилася на проблеми зі здоров’ям. Тому шанувальники творчості Дар’ї Петрожицької дуже занепокоєні тим, що вона перебуває в лікарні. Вони одразу ж почали ставити багато питань стосовно лікарні, але вона нічого поки не розповідає.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Дар’я Петрожицька звернулася до всіх росіян.

Раніше ми розповідали про те, що український актор Стас Боклан звернувся до російських громадян.

Також ми повідомляли про те, що зірка серіалу "Папік" Стас Боклан розповів про дзвінок його родичів з Росії.

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