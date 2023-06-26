Зірка серіалу "Папік" Петрожицька поділилась спогадами з дитинства

Акторка Дар’я Петрожицька. Фото: Instagram/petrozhitskaya

Акторка Дар’я Петрожицька взяла участь в зйомках одного з випусків нового сезону телешоу "Хто зверху", в якому Сергія Притулу замінив блогер Богдан Шелудяк. В перерві між раундами кінозірка згадала дитинство та розповіла про асоціації з літом.

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходить програма.

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Перша Барбі

Перша асоціація акторки з літом у дитинстві — це Житомир і бабуся. Дар’ю із сестрою постійно відправляли туди на всі літні канікули. Бабуся мала невеличку земельну ділянку площею 14 соток, на якій вона вирощувала овочі та фрукти.

"Моя бабуся теж акторка і мала дуже багато різних костюмів. Тому ми з сестрою часто влаштовували концерти з переодяганнями. А ще якось бабуся подарувала мені ляльку Барбі. Я вже була досить доросла, щоб гратися з нею. Але це ж моя перша Барбі, тому дуже її берегла", — розповіла Дар’я.

Пам'ятна історія з дитинства

Петрожицькій тоді виповнилося 7 років. В неї із бабусею, батьками та сестрою був свій маленький театр. Того вечора ще чекали родичів та друзів у гості.

"Батьки пішли на базар по невеликий кошичок для нашої Червоної Шапочки, про яку якраз ставили виставу вдома. Мама й тато приносять кошик, а в ньому — маленький шматочок якогось пушка. Це була кішечка! Мама каже: "Діти, придумайте ім’я". Я одразу запропонувала Тінкер Бел, так звати фею з "Пітер Пена". Мама усміхнулася: "Ага, отже, Тіна". І киця прожила в нас 18 років", — зізналась Петрожицька.

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