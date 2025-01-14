Дарья Петрожицкая по состоянию здоровья отказалась в съемках в "Поезд в 31 декабря"

Украинская актриса Дарья Петрожицкая. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Известная украинская актриса Дар'я Петрожицкая призналась, что загруженный съемками график негативно повлиял на ее здоровье'я. Из-за состояния здоровья она не смогла принять участие в популярной ленте.

Об этом она рассказала в проекте "Утро в большом городе".

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Дар'я Петрожицкая о своем здоровье'я

Артистка призналась, что 2024 год был для нее очень насыщен съемками и организм иногда не справлялся с бешеным графиком. Из-за плохого самочувствия звезда не участвовала в съемках ленты "Поезд в 31 декабря", в которой сыграл бывший премьер Британии Борис Джонсон.

"Я была приглашена на пробы в это кино, но я ничего не записывала. Это совпало с таким сложным периодом в моей жизни, потому что было очень много проектов, и здоровье не давало возможности. Надо было хотя бы один выходной на это, но я даже самопробы не записывала", — призналась Петрожицкая.

Звезда "Папика" пытается договориться со своим организмом и после насыщенных съемок выделить время на восстановление сил.

"Немножко здоровья'я посыпалось, но мы не молодеем. А так все хорошо! Мне кажется, это нормальная история, когда заканчиваются какие-то проекты, или что-то такое, и у тебя организм с тобой договаривался: "Мы работаем до 22 декабря, отыграем последний спектакль, а дальше отдыхай". И вот у меня такое случилось", — добавила она.

Напомним, бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко вернулся домой после тяжелой реанимации. А также артист Женя Галич попал в госпиталь.