Дар'я Петрожицька через стан здоров'я відмовилась у зйомках в "Потяг у 31 грудня"

Українська акторка Дар'я Петрожицька. Фото: instagram.com/petrozhitskaya/

Відома українська акторка Дар'я Петрожицька зізналась, що завантажений зйомками графік негативно вплинув на її здоров'я. Через стан здоров'я вона не змогла взяти участь у популярній стрічці.

Про це вона розповіла в проєкті "Ранок у великому місті".

Читайте також:

Дар'я Петрожицька про своє здоров'я

Артистка зізналась, що 2024 рік був для неї дуже насичений зніманнями й організм іноді не справлявся із шаленим графіком. Через погане самопочуття зірка не брала участі у зйомках стрічки "Потяг у 31 грудня", в якій зіграв колишній прем'єр Британії Борис Джонсон.

"Я була запрошена на проби в це кіно, але я нічого не записувала. Це збіглося з таким складним періодом у моєму житті, бо було дуже багато проєктів, і здоров'я не давало можливості. Треба було хоча б один вихідний на це, але я навіть самопроби не записувала", — зізналась Петрожицька.

Зірка "Папіка" намагається домовитися зі своїм організмом та після насичених зйомок виділити час на відновлення сил.

"Трішки здоров'я посипалось, але ми не молодшаємо. А так все добре! Мені здається, це нормальна історія, коли закінчуються якісь проєкти, чи щось таке, і у тебе організм з тобою домовлявся: "Ми працюємо до 22 грудня, відіграємо останню виставу, а далі відпочивай". І от у мене таке сталося", — додала вона.

Нагадаємо, колишній учасник гурту DZIDZIO Олег Турко повернувся додому після важкої реанімації. А також артист Женя Галич потрапив до шпиталю.