Звезда сериала "Анатомия страсти" показала дом, который полностью разрушил пожар: были и погибшие

Канадская актриса Катерина Скорсоне в сериале "Анатомия страсти"

Канадская актриса Катерина Скорсоне, известная также ролью доктора Амелии Шепард в сериале "Анатомия страсти", впервые рассказала о страшной трагедии, которая произошла с ее семьей несколько месяцев назад. У кинозвезды сгорел дом и погибли все домашние питомцы.

Об этом Скорсоне сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

В тот ужасный вечер 41-летняя актриса готовила трех дочерей, у одной из которых синдром Дауна, ко сну. Когда они были в ванной, Скорсоне почувствовала запах дыма.

"Одно о пожарах: они происходят быстро. У меня было около двух минут, чтобы вывести своих троих детей из дома, и мы убежали только с обувью на ногах. Но мы вышли. И за это я вечно благодарна. К сожалению, мы потеряли всех четырех наших домашних животных. Все еще переживаем эту потерю", — написала кинозвезда и опубликовала фото разрушенного дома и погибших животных.

Также Скорсоне поблагодарила всех, кто пришел на помощь ее семье: соседям, пожарным, следователям. Поддержали актрису и родители из школы, в которой учатся дочери Катерины. А также коллеги по сериалу "Анатомия страсти", которые прислали все необходимые вещи и решали логистические вопросы.

Напомним, ранее мы писали, что в Испании "огненные террористы" за день повлекли за собой 90 лесных пожаров. Также мы рассказывали, что в Грузии вспыхнул масштабный пожар в отеле: люди выпрыгивали из пламени.