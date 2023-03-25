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Вдову Курта Кобейна викликали дати показання на детекторі-брехні через самогубство музиканта

25 березня 2023 20:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Курт Кобейн з дружиною та донькою
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Канадський журналіст-розслідувач Ян Гальперін пише книгу про самогубство соліста гурту Nirvana Курта Кобейна. Письменник впевнений, що це  було навмисне вбивство.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Подробиці

Ян Гальперін зазначив, що під час свого розслідування він назбирав чимало доказів того, що самогубства Кобейна було вбивством. Саме тому його вдові, 58-річній американській співачці Кортні Лав, було запропоновано пройти перевірку на поліграфі. Вона повинна буде відповісти на всі запитання, які пов'язані зі смертю чоловіка 1994 року. 

Нова книжка письменника "Справа закрита: вбивство Кобейна", за словами автора, несе в собі переконливі аргументи на користь того, що музикант себе не вбивав.

"Журналіст, який розслідував самогубство Кобейна з середини 1990-х років, каже, що виявив нові докази того, що фронтмена Nirvana було вбито, хоча він не став звинувачувати в цьому Кортні Лав або кого-небудь ще. Гальперін вважає, що успішна перевірка на детекторі брехні допоможе очистити її ім'я після майже трьох десятиліть підозр з боку деяких прихильників Nirvana і відповість на питання про те, що ж сталося насправді", — пише видання.

Сама Кортні Лав ці повідомлення не прокоментувала. Відзначимо, що тіло Курта Кобейна було знайдено в оранжереї біля гаража його власного будинку в районі Лейк-Вашингтон у Сіетлі. У руках у нього був дробовик, який і став причиною його смерті.

Будинок, в якому пішов з життя Курт Кобейн

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни", британський актор Пол Грант. Також ми розповідали, що американський актор Том Сайзмор, який прославився ролями у фільмах "Врятувати рядового Райана" та "Чорний яструб", помер у віці 61 року. Сайзмор був у комі після розриву аневризми мозку.

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