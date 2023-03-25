Вдову Курта Кобейна викликали дати показання на детекторі-брехні через самогубство музиканта
Канадський журналіст-розслідувач Ян Гальперін пише книгу про самогубство соліста гурту Nirvana Курта Кобейна. Письменник впевнений, що це було навмисне вбивство.
Про це повідомляє видання The Sun.
-
Крутоголов з "Дизель шоу" зізнався, чого бояться ексколеги з проєкту, які втекли з України
-
Від снігу до майже літніх "плюсів": завтра українців чекає контрастна погода
-
Нова адаптація твору Стівена Кінга та титулована українська драма "Памфір": кінопрем'єри тижня
-
У Венеції розшукують "ідіота", який стрибнув у канал з триповерхового будинку
-
Українські військові заявили про важливе досягнення у Бахмуті: подробиці від CNN
-
Путін оголосив про наміри розмістити ядерну зброю у Білорусі
-
Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту
-
"Кричав про НАТО і погрожував убити": у Фінляндії невідомий напав на депутата парламенту
-
Понад 40 ударів за добу: у Генштабі розповіли, як росіяни атакували позиції українських військових
-
Монатік проїхався в київській електричці: пасажири все зняли на відео
Подробиці
Ян Гальперін зазначив, що під час свого розслідування він назбирав чимало доказів того, що самогубства Кобейна було вбивством. Саме тому його вдові, 58-річній американській співачці Кортні Лав, було запропоновано пройти перевірку на поліграфі. Вона повинна буде відповісти на всі запитання, які пов'язані зі смертю чоловіка 1994 року.
Нова книжка письменника "Справа закрита: вбивство Кобейна", за словами автора, несе в собі переконливі аргументи на користь того, що музикант себе не вбивав.
"Журналіст, який розслідував самогубство Кобейна з середини 1990-х років, каже, що виявив нові докази того, що фронтмена Nirvana було вбито, хоча він не став звинувачувати в цьому Кортні Лав або кого-небудь ще. Гальперін вважає, що успішна перевірка на детекторі брехні допоможе очистити її ім'я після майже трьох десятиліть підозр з боку деяких прихильників Nirvana і відповість на питання про те, що ж сталося насправді", — пише видання.
Сама Кортні Лав ці повідомлення не прокоментувала. Відзначимо, що тіло Курта Кобейна було знайдено в оранжереї біля гаража його власного будинку в районі Лейк-Вашингтон у Сіетлі. У руках у нього був дробовик, який і став причиною його смерті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни", британський актор Пол Грант. Також ми розповідали, що американський актор Том Сайзмор, який прославився ролями у фільмах "Врятувати рядового Райана" та "Чорний яструб", помер у віці 61 року. Сайзмор був у комі після розриву аневризми мозку.