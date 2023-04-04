Зірка серіалу "Анатомія Грей" показала будинок, який вщент зруйнувала пожежа: були й загиблі

Канадська акторка Катерина Скорсон в серіалі "Анатомія Грей"

Канадська акторка Катерина Скорсоне, яка відома також за роллю докторки Амелії Шепард у серіалі "Анатомія Грей", вперше розповіла про страшну трагедію, яка сталась з її родиною кілька місяців тому. В кінозірки згорів будинок та загинули всі домашні улюбленці.

Про це Скорсоне повідомила у своєму Instagram.

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Подробиці

В той жахливий вечір 41-річна акторка готувала трьох доньок, в однієї з яких синдром Дауна, до сну. Коли вони були у ванній, Скорсоне відчула запах диму.

"Одне про пожежі: вони відбуваються швидко. У мене було близько двох хвилин, щоб вивести своїх трьох дітей з дому, і ми втекли лише з взуттям на ногах. Але ми вийшли. І за це я вічно вдячна. На жаль, ми втратили всіх чотирьох наших домашніх тварин. Все ще переживаємо цю втрату", — написала кінозірка та опублікувала фото зруйнованого будинку та загиблих тварин.

Також Скорсоне подякувала всім, хто прийшов на допомогу її родині: сусідам, пожежникам, слідчим. Підтримувала акторку й батьки зі школи, в якій навчаються доньки Катерини. А також колеги за серіалом "Анатомія Грей", які надіслали всі необхідні речі і вирішували логістичні питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії "вогняні терористи" за день спричинили 90 лісових пожеж. Також ми розповідали, що в Грузії спалахнула масштабна пожежа в готелі: люди вистрибували із полум'я.