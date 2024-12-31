Григорий Бакланов признался, готов ли стать в ряды ВСУ

Украинский актер Григорий Бакланов. Фото: instagram.com/baklanov.gr

Украинский актер Григорий Бакланов, известный по роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", прошел военную подготовку. Артист признался, готов ли присоединиться к рядам ВСУ.

Об этом он рассказал в комментарии "Люкс ФМ".

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Григорий Бакланов о мобилизации

Недавно артист прошел военную подготовку. Его готовили знакомые, которые защищают страну еще с 2014 года. Бакланов объяснил, что это его добровольное решение. Артист хочет быть уверен в своих навыках, если его мобилизуют.

"Это условия, в которых мы живем. Мы живем в состоянии войны. Нам постоянно нужно быть готовыми. И если это будет необходимо, то я понимаю, что я не с голыми руками, а что-то могу делать", — отметил Григорий.

Ранее лидер "Бумбокс" высказался о поклонниках группы, воюющих против Украины.

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