Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Полового воспитания" изнасиловал 26 детей и женщин arrow

Звезда "Полового воспитания" изнасиловал 26 детей и женщин

13 декабря 2024 06:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Звезда "Полового воспитания" Александр Вествуд изнасиловал 26 жертв
Актер Александр Вествуд на съемках сериала "Половое воспитание". Фото: instagram/alexander.westwood
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Британского актера Александра Вествуда, снимавшегося в популярном сериале "Половое воспитание", признали виновным в 26 сексуальных преступлениях против женщин и детей. Оказалось, что артист домагался своих жертв еще с подросткового возраста.

Об этом пишет Independent.

Читайте также:

Александр Вествуд изнасиловал 26 жертв

Решение принял Вулвергемптонский королевский суд. Приговор будет вынесен в феврале следующего года. В ходе судебных заседаний стало известно, что Александр Вествуд использовал положение учителя актерского мастерства, чтобы наживаться на своих юных учащихся.

Сексуальное насилие было частью его извращенного образа жизни и актер еще с детства увлекался порнографией. Первое преступление он совершил в 10-летнем возрасте.

Прокурор Эндрю Уоллес рассказал одну из историй, изложенных жертвами. Две девочки в подростковом возрасте обратились к Вествуду по поводу занятий с актерства, а он принудил их к половому акту. Это продолжалось на протяжении многих лет.

"Когда слава привлекает, он встретил двух уязвимых 16-летних девушек и использовал свое уважаемое положение, чтобы надругаться над ними", — сказал он.

Также в 2020-2021 годах звезда не раз насиловал девушку, которая училась в театральной школе в Бирмингеме.

"Он касался ее, касался себя и насиловал ее, обсуждал с ней сексуальную сцену из фильма 1991 года "Фрэнки и Джонни" и сцену мастурбации из "Бриджертонов". Александр фотографировал ее обнаженной на свой iPad", — говорится в материалах дела.

Когда девушка стала сомневаться в правильности методов "учителя", Александр заявил: "Делай, как говорит твой учитель... Ты мне доверяешь?" Однако жертва все равно хотела убежать от обидчика, решила не посещать его занятия. Вествуд же манипулировал договором, в котором говорилось, что она будет должна тысячи фунтов, если не продолжит приходить на уроки.

Актера признали виновным в 26 преступлениях, однако прокурор утверждал, что их было больше сотни.

Напомним, репер Jay-Z вместе с Бейонсе показался на красной дорожке, несмотря на обвинения в изнасиловании. Также мы рассказывали подробнее об этих обвинениях и при чем здесь их друг музыкальный продюсер P. Diddy.

суд изнасилование Netflix актеры зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк предупредил о рисках во время платежей — детали

06:56 Трамп пригласил Си на инаугурацию — уже известен ответ Китая

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

06:30 Мобилизация молодежи — нужно ли призывать в армию 18-летних

06:30 Уклонение от призыва — что говорит закон

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

06:30 Кукуруза в тренде — сколько можно заработать на агрокультуре

06:29 США испытали гиперзвуковую ракету — какая у нее скорость

Срочная новость

06:25 В Харькове раздались взрывы — россияне нанесли удар по пригороду

06:10 Пенсия за двойной стаж — в списке семь категорий

06:01 Обмен валюты — в Ощадбанке объяснили некоторые нюансы

07:01 ПриватБанк предупредил о рисках во время платежей — детали

06:56 Трамп пригласил Си на инаугурацию — уже известен ответ Китая

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

06:30 Мобилизация молодежи — нужно ли призывать в армию 18-летних

06:30 Уклонение от призыва — что говорит закон

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

06:30 Кукуруза в тренде — сколько можно заработать на агрокультуре

06:29 США испытали гиперзвуковую ракету — какая у нее скорость

Срочная новость

06:25 В Харькове раздались взрывы — россияне нанесли удар по пригороду

06:10 Пенсия за двойной стаж — в списке семь категорий

06:01 Обмен валюты — в Ощадбанке объяснили некоторые нюансы

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК