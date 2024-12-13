Звезда "Полового воспитания" Александр Вествуд изнасиловал 26 жертв

Актер Александр Вествуд на съемках сериала "Половое воспитание". Фото: instagram/alexander.westwood

Британского актера Александра Вествуда, снимавшегося в популярном сериале "Половое воспитание", признали виновным в 26 сексуальных преступлениях против женщин и детей. Оказалось, что артист домагался своих жертв еще с подросткового возраста.

Об этом пишет Independent.

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Решение принял Вулвергемптонский королевский суд. Приговор будет вынесен в феврале следующего года. В ходе судебных заседаний стало известно, что Александр Вествуд использовал положение учителя актерского мастерства, чтобы наживаться на своих юных учащихся.

Сексуальное насилие было частью его извращенного образа жизни и актер еще с детства увлекался порнографией. Первое преступление он совершил в 10-летнем возрасте.

Прокурор Эндрю Уоллес рассказал одну из историй, изложенных жертвами. Две девочки в подростковом возрасте обратились к Вествуду по поводу занятий с актерства, а он принудил их к половому акту. Это продолжалось на протяжении многих лет.

"Когда слава привлекает, он встретил двух уязвимых 16-летних девушек и использовал свое уважаемое положение, чтобы надругаться над ними", — сказал он.

Также в 2020-2021 годах звезда не раз насиловал девушку, которая училась в театральной школе в Бирмингеме.

"Он касался ее, касался себя и насиловал ее, обсуждал с ней сексуальную сцену из фильма 1991 года "Фрэнки и Джонни" и сцену мастурбации из "Бриджертонов". Александр фотографировал ее обнаженной на свой iPad", — говорится в материалах дела.

Когда девушка стала сомневаться в правильности методов "учителя", Александр заявил: "Делай, как говорит твой учитель... Ты мне доверяешь?" Однако жертва все равно хотела убежать от обидчика, решила не посещать его занятия. Вествуд же манипулировал договором, в котором говорилось, что она будет должна тысячи фунтов, если не продолжит приходить на уроки.

Актера признали виновным в 26 преступлениях, однако прокурор утверждал, что их было больше сотни.

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