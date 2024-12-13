Зірка "Статевого виховання" Александр Вествуд зґвалтував 26 жертв

Актор Александр Вествуд на зйомках серіалу "Статеве виховання". Фото: instagram/alexander.westwood

Британського актора Александра Вествуда, який знімався у популярному серіалі "Статеве виховання", визнали винним у 26 сексуальних злочинах проти жінок і дітей. Виявилось, що артист домагався до своїх жертв ще з підліткового віку.

Про це пише Independent.

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Александр Вествуд зґвалтував 26 жертв

Рішення ухвалив Вулвергемптонський королівський суд. Вирок буде винесено в лютому наступного року. Під час судових засідань стало відомо, що Александр Вествуд використовував становище вчителя акторської майстерності, щоб наживатися на своїх юних учнях.

Сексуальне насильство було частиною його збоченого способу життя та актор ще з дитинства захоплювався порнографією. Перший злочин він скоїв у 10-річному віці.

Прокурор Ендрю Воллес розповів одну з історій, викладених жертвами. Двоє дівчат у підлітковому віці звернулись до Вествуда щодо занять з акторства, а він примусив їх до статевого акту. Це продовжувалось протягом багатьох років.

"Коли слава вабить, він зустрів двох вразливих 16-річних дівчат і використовував своє шановане становище, щоб поглумитися над ними", — сказав він.

Також у 2020-2021 роках зірка неодноразово ґвалтував дівчину, яка навчалась в театральній школі в Бірмінгемі.

"Він торкався її, торкався себе і ґвалтував її, обговорював із нею сексуальну сцену з фільму 1991 року "Френкі і Джонні" і сцену мастурбації з "Бріджертонів". Александр фотографував її оголеною на свій iPad", — йдеться у матеріалах справи.

Коли дівчина почала сумніватись у правильності методів "вчителя", то Александр заявив: "Роби, як каже твій учитель... Ти мені довіряєш?" Однак, жертва все одно хотіла втекти від кривдника, вирішила не відвідувати його заняття. Вествуд ж маніпулював договором, у якому йшлося, що вона буде винна тисячі фунтів, якщо не продовжить приходити на уроки.

Актора визнали винним у 26 злочинах, однак прокурор стверджував, що їх було більше сотні.

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