Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Статевого виховання" зґвалтував 26 дітей та жінок arrow

Зірка "Статевого виховання" зґвалтував 26 дітей та жінок

13 грудня 2024 06:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Зірка "Статевого виховання" Александр Вествуд зґвалтував 26 жертв
Актор Александр Вествуд на зйомках серіалу "Статеве виховання". Фото: instagram/alexander.westwood
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Британського актора Александра Вествуда, який знімався у популярному серіалі "Статеве виховання", визнали винним у 26 сексуальних злочинах проти жінок і дітей. Виявилось, що артист домагався до своїх жертв ще з підліткового віку. 

Про це пише Independent.

Читайте також:

Александр Вествуд зґвалтував 26 жертв

Рішення ухвалив Вулвергемптонський королівський суд. Вирок буде винесено в лютому наступного року. Під час судових засідань стало відомо, що Александр Вествуд використовував становище вчителя акторської майстерності, щоб наживатися на своїх юних учнях.

Сексуальне насильство було частиною його збоченого способу життя та актор ще з дитинства захоплювався порнографією. Перший злочин він скоїв у 10-річному віці. 

Прокурор Ендрю Воллес розповів одну з історій, викладених жертвами. Двоє дівчат у підлітковому віці звернулись до Вествуда щодо занять з акторства, а він примусив їх до статевого акту. Це продовжувалось протягом багатьох років.

"Коли слава вабить, він зустрів двох вразливих 16-річних дівчат і використовував своє шановане становище, щоб поглумитися над ними", — сказав він.

Також у 2020-2021 роках зірка неодноразово ґвалтував дівчину, яка навчалась в театральній школі в Бірмінгемі.

"Він торкався її, торкався себе і ґвалтував її, обговорював із нею сексуальну сцену з фільму 1991 року "Френкі і Джонні" і сцену мастурбації з "Бріджертонів". Александр фотографував її оголеною на свій iPad", — йдеться у матеріалах справи.

Коли дівчина почала сумніватись у правильності методів "вчителя", то Александр заявив: "Роби, як каже твій учитель... Ти мені довіряєш?" Однак, жертва все одно хотіла втекти від кривдника, вирішила не відвідувати його заняття. Вествуд ж маніпулював договором, у якому йшлося, що вона буде винна тисячі фунтів, якщо не продовжить приходити на уроки.

Актора визнали винним у 26 злочинах, однак прокурор стверджував, що їх було більше сотні.

Нагадаємо, репер Jay-Z разом з Бейонсе показався на червоному хіднику попри звинувачення у зґвалтуванні. Також ми розповідали детальніше про ці звинувачення та до чого тут їхній друг музичний продюсер P. Diddy. 

суд згвалтування Netflix актори закордонні зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК