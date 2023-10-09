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Звезда "Сватов" рассказал о пренебрежительном поведении российских актеров в сериале

9 октября 2023 16:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как вели себя российские актеры на съемках Сватов — актер Калантай объяснил
Украинский актер Сергей Калантай в сериале "Сваты". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный актер театра и кино, заслуженный артист Украины Сергей Калантай высказался о сотрудничестве с российскими артистами. В частности, украинский актер прокомментировал поведение своих коллег из страны-агрессора во время съемок известного телесериала "Сваты".

Откровенное интервью Сергей Калантай дал порталу Obozrevatel.

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Сотрудничество с российскими актерами

Украинский актер, сыгравший в пятом сезоне сериала "Сваты", рассказал об атмосфере на площадке съемок. Он признался, что не удивлен тем, что российские актеры, которые в свое время активно работали в Украине, не поддержали ее во время войны.

Более того, Сергей отметил, что актеры из страны-агрессора вели себя, как хозяева.

"Скажу вам, российские актеры всегда приезжали сюда с уверенностью, что они господа. Задирали нос. У них такая политика — имперская, которая, по сути, является ментальной особенностью всей нации. Это касается не только нашего поколения — они так вели себя всегда", — утверждает Сергей Калантай.

Сергей Колонтай
Украинский актер Сергей Калантай в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Он также отметил, что такое же было и во время съемок сериала "Сваты", где тоже, в свое время, господствовали россияне. По словам мужчины, на площадке царил "российский снобизм", а украинцев актеры из страны-агрессора воспринимали свысока.

"У меня было только два съемочных дня на той площадке, поэтому не успел войти в киношный коллектив. Не могу сказать, что я с ними хорошо знаком, но до сих пор помню тот российский снобизм, который царил на съемке. Принимали свысока", — также объяснил украинский актер.

Сергей Колонтай
Актер Сергей Калантай на мастер-классе в Киевском университете культуры в 2021 году. Фото: скриншот с YouTube

Сериал "Сваты"

В 2008 году на экраны впервые вышел семейный телесериал от студии "Квартал 95" — "Сваты". В ленте снимались как украинские, так и российские актеры, например:

  • Федор Добронравов
  • Татьяна Кравченко
  • Анатолий Васильев
  • Людмила Артемьева
Главные герои сериала "Сваты"
Главные герои сериала "Сваты". Фото: скриншот с YouTube

Сначала в Киеве сняли только две серии, но из-за большой популярности, которую они получили, было принято решение отснять и продолжение. Сейчас уже существует семь сезонов телесериала "Сваты".

Напомним, мы писали о том, как изменились главные герои телесериала "Сваты" с момента съемок.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы раскритиковали новый сезон телесериала "Сваты".

Также мы сообщали о том, что украинский сериал "Сваты" стал самым популярным в России.

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