Зірки театру та кіно потішили киян виставою "Зіграти в дурня"

Актори під час вистави "Зіграти в дурня". Фото: Менеджмент "Першого Театру Антрепризи та Комедії"

У Києві "Перший Театр Антрепризи та Комедії" від Продюсерського центру Comedy Space та Конгресно-виставкового центру "Парковий" представили комедійну виставу "Граємо в дурня".

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент театру.

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Вистава від сценариста "Іграшки"

Днями кияни побачили легендарну комедією "Граємо в дурня" французького автора Франсиса Вебера. Він відомий як сценарист фільмів з Пьером Ришаром "Іграшка", "Високий блондин в чорному черевику" та інших.

На київській сцені з'явилися зірки театру та кіно: Калантай Сергій, Костишин Костянтин, Астахов Валерій, Ігнатуш Олександр, Синельник Крістіна та Тамбова Анна.

Актори під час вистави "Зіграти в дурня". Фото: Менеджмент "Першого Театру Антрепризи та Комедії"

Одночасно з вечірніми виставами "Перший Театр Антрепризи та Комедії" представляє низку вистав для маленьких глядачів сумісно з трупою театру дитинства Kiwi та грандіозне симфонічне шоу "Гаррі Поттер" у виконанні Національного академічного духового оркестру України. Перша інтерактивна дитяча вистава "Щенячий Патруль" вже встигла зібрати солд-аут маленьких глядачів минулої суботи.

У рамках діяльності сумісного культурного проекту Comedy Space та КВЦ "Парковий" більше 400 осіб отримали змогу відвідати вистави безкоштовно.

Актори під час вистави "Зіграти в дурня". Фото: Менеджмент "Першого Театру Антрепризи та Комедії"

Актори під час вистави "Зіграти в дурня". Фото: Менеджмент "Першого Театру Антрепризи та Комедії"

"У складні часи нашої країни ми збираємо на одній сцені українських акторів театру та кіно, щоб поставити найбільш сучасні, гостросоціальні та дуже життєві п’єси кращих світових драматургів. Ми, разом з колегами, спільно прийняли рішення на кожну виставу запрошувати наших захисників, військових медиків, лікарів, рятівників та інших. Ми вдячні тим, хто бореться за нашу свободу та захищає нашу країну, — ділиться керівник проекту Сергій Чудаєв, — вважаємо необхідним завжди приділяти час розвитку культури, долучати до неї якомога більшу кількість людей. У межах гуманітарної діяльності нашого Театру запрошуємо організовані групи з дитячих закладів, закладів реабілітації військових, лікарень, профспілок тощо до відвідування наших концертів".

На глядачів чекають такі вистави:

6 серпня — "Лазанья по-французьки";

15 серпня — "Аладдін та три бажання Джина" дитяча вистава у виконанні артистів трупи театру дитинства KIWI;

18 серпня — "Гаррі Поттер", ліцензійне симфонічне шоу у виконанні НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ УКРАЇНИ;

27 серпня — "Жінка над нами", в головних ролях Лілія Ребрик та Лесь Задніпровський;

30 серпня — вистава "Боїнг-Боїнг" НА БІС, в головних ролях Ольга Сумська, Євген Паперний, Віталій Борисюк, Георгій Хостікоєв.

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль анонсувала перший тур містами України від початку повномасштабної війни. До цього артистка давала повноцінні концерти лише за кордоном.

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