Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Сватів" розповів про зверхню поведінку російських акторів у серіалі arrow

Зірка "Сватів" розповів про зверхню поведінку російських акторів у серіалі

9 жовтня 2023 16:43
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як поводили себе російські актори на зйомках Сватів — актор Калантай пояснив
Український актор Сергій Калантай у серіалі "Свати". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий актор театру та кіно, заслужений артист України Сергій Калантай висловився про співпрацю з російськими артистами. Зокрема, український актор прокоментував поведінку своїх колег з країни-агресорки під час зйомок відомого телесеріалу "Свати".

Відверте інтерв’ю Сергій Калантай дав порталу Obozrevatel.

Читайте також:

Співпраця з російськими акторами 

Український актор, який зіграв у п’ятому сезоні серіалу "Свати", розповів про атмосферу на майданчику зйомок. Він зізнався, що не здивований тим, що російські актори, які свого часу активно працювали в Україні, не підтримали її під час війни. 

Ба більше, Сергій зазначив, що актори з країни-агресорки поводили себе, немов господарі. 

"Скажу вам, російські актори завжди приїжджали сюди з впевненістю, що вони пани. Задирали носа. В них така політика — імперська, яка по суті є ментальною особливістю всієї нації. Це стосується не тільки нашого покоління — вони так поводилися завжди", — стверджує Сергій Калантай.

Сергей Калантай
Український актор Сергій Калантай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Він також зазначив, що таке ж було і під час зйомок серіалу "Свати", де теж свого часу панували росіяни. За словами чоловіка, на майданчику панував "російський снобізм", а українців актори з країни-агресорки сприймали зверхньо.

"В мене було тільки два знімальних дні на тому майданчику, тому не встиг увійти в кіношний колектив. Не можу сказати, що я з ними добре знайомий, але досі пам’ятаю той російський снобізм, який панував на зйомці. Приймали зверхньо", — також пояснив український актор.

Сергей Калантай
Актор Сергій Калантай на майстер-класі в Київському університеті культури у 2021 році. Фото: скриншот з YouTube

Серіал "Свати"

У 2008 році на екрани вперше вийшов сімейний телесеріал від студії "Квартал 95" — "Сваты". У стрічці знімалися як українські, так і російські актори, наприклад:

  • Федір Добронравов
  • Тетяна Кравченко
  • Анатолій Васильєв
  • Людмила Артем’єва 
Главные герои сериала "Сваты"
Головні герої серіалу "Свати". Фото: скриншот з YouTube

Спочатку в Києві зняли лише дві серії, але через велику популярність, яку вони отримали, було ухвалено рішення відзняти і продовження. Зараз вже існує аж сім сезонів телесеріалу "Свати".

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися головні герої телесеріалу "Свати" з моменту зйомок. 

Раніше ми розповідали про те, що українці розкритикували новий сезон телесеріалу "Свати". 

Також ми повідомляли про те, що український серіал "Свати" став найпопулярнішим в Росії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз