Як поводили себе російські актори на зйомках Сватів — актор Калантай пояснив

Український актор Сергій Калантай у серіалі "Свати". Фото: скриншот з YouTube

Відомий актор театру та кіно, заслужений артист України Сергій Калантай висловився про співпрацю з російськими артистами. Зокрема, український актор прокоментував поведінку своїх колег з країни-агресорки під час зйомок відомого телесеріалу "Свати".

Відверте інтерв’ю Сергій Калантай дав порталу Obozrevatel.

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Співпраця з російськими акторами

Український актор, який зіграв у п’ятому сезоні серіалу "Свати", розповів про атмосферу на майданчику зйомок. Він зізнався, що не здивований тим, що російські актори, які свого часу активно працювали в Україні, не підтримали її під час війни.

Ба більше, Сергій зазначив, що актори з країни-агресорки поводили себе, немов господарі.

"Скажу вам, російські актори завжди приїжджали сюди з впевненістю, що вони пани. Задирали носа. В них така політика — імперська, яка по суті є ментальною особливістю всієї нації. Це стосується не тільки нашого покоління — вони так поводилися завжди", — стверджує Сергій Калантай.

Український актор Сергій Калантай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Він також зазначив, що таке ж було і під час зйомок серіалу "Свати", де теж свого часу панували росіяни. За словами чоловіка, на майданчику панував "російський снобізм", а українців актори з країни-агресорки сприймали зверхньо.

"В мене було тільки два знімальних дні на тому майданчику, тому не встиг увійти в кіношний колектив. Не можу сказати, що я з ними добре знайомий, але досі пам’ятаю той російський снобізм, який панував на зйомці. Приймали зверхньо", — також пояснив український актор.

Актор Сергій Калантай на майстер-класі в Київському університеті культури у 2021 році. Фото: скриншот з YouTube

Серіал "Свати"

У 2008 році на екрани вперше вийшов сімейний телесеріал від студії "Квартал 95" — "Сваты". У стрічці знімалися як українські, так і російські актори, наприклад:

Федір Добронравов

Тетяна Кравченко

Анатолій Васильєв

Людмила Артем’єва

Головні герої серіалу "Свати". Фото: скриншот з YouTube

Спочатку в Києві зняли лише дві серії, але через велику популярність, яку вони отримали, було ухвалено рішення відзняти і продовження. Зараз вже існує аж сім сезонів телесеріалу "Свати".

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися головні герої телесеріалу "Свати" з моменту зйомок.

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