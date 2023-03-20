Звезды сериала "Зачарованные" объединились на светском мероприятии: кто из актрис не пришел
Мероприятия со звездами 1990-х популярны по всему миру. У поклонников появляется возможность увидеть когда-то недостижимых знаменитостей вживую. Так, например, актрисы культового сериала "Зачарованные" пришли на светское мероприятие 90s Con.
Об этом сообщает издание US Weekly.
-
Данилов назвал условие успешной реализации "мирного плана" Китая
-
Олег Скрипка отыграл четыре концерта под Бахмутом: впечатления фронтмена "Воплі Відоплясова"
-
Жена Усика рассказала, что оккупанты сделали с их домом
-
РФ снова угрожает остановить "зерновое соглашение" и выдвигает условия
-
Самые счастливые страны мира на 2023 год: список
-
Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина
-
В Николаевской области в поле подорвался трактор
-
Передавал данные об ВСУ и ожидал оккупации Одессы
-
Шкарлет обратился к украинцам после отставки с должности министра образования Украины
-
Из-за агрессии россии уровень гуманитарных потребностей в мире достиг максимума, — Боррель
Подробности
Светское мероприятие посетили Шеннен Догерти, Роуз Макгоуэн и Холли Мари Коумз. Они позировали на панели Charmed вместе с Брайаном Краузе, Дорианом Грегори и Дрю Фуллером. Встреча с поклонниками прошла на конгрессе 90s Con в американском штате Коннектикут.
Единственной актрисой, не посетившей воссоединение актерского каста культового сериала, стала 50-летняя Алисса Милано. Еще в октябре прошлого года в одном из интервью она отметила, что чувствует себя виноватой в их напряжении на съемочной площадке шоу "Зачарованные".
"Вы знаете, я могла бы взять на себя ответственность за тот дискомфорт, который у нас был. Я думаю, что большая часть нашей конкуренции возникла из-за ощущения, что я борюсь, а не из-за того сестринства, о котором так много рассказывало шоу. И я чувствую определенную вину за свое участие в этом", — призналась Алисса Милано.
Именно поэтому, уверены большинство поклонников, актриса и проигнорировала светское мероприятие.
Напомним, ранее мы писали, что американская певица Бритни Спирс обиделась на Алиссу Милано. Также мы рассказывали, что в честь юбилея 50-летняя Алисса Милано показала себя без макияжа.