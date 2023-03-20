Зірки серіалу "Усі жінки відьми" об'єдналися на світському заході: хто з акторок не прийшов
Заходи з зірками 1990-х популярні по всьому світу. В шанувальників з’являється можливість побачити колись недосяжних знаменитостей наживо. Так, наприклад, акторки культового серіалу "Всі жінки відьми" завітали на світський захід 90s Con.
Про це повідомляє видання US Weekly.
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Деталі
На світський захід завітали Шеннен Догерті, Роуз Макгавен і Голлі Марі Коумз. Вони позували на панелі Charmed разом з Браяном Краузе, Доріаном Грегорі та Дрю Фуллером. Зустріч з шанувальниками пройшла на конгресі 90s Con в американському штаті Коннектикут.
Єдиною акторкою, яка не завітала на возз'єднання акторського касту культового серіалу стала 50-річна Алісса Мілано. Ще в жовтні минулого року в одному з інтерв’ю вона зазначила, що почувається винною в їхній напрузі на знімальному майданчику шоу "Усі жінки відьми".
"Ви знаєте, я могла б взяти на себе відповідальність за той дискомфорт, який в нас був. Я думаю, що велика частина нашої конкуренції виникла через відчуття, що я змагаюся, а не через те сестринство, про яке так багато розповідало шоу. І я відчуваю певну провину за свою участь у цьому", — зізналась Алісса Мілано.
Саме через це, впевнені більшість з шанувальників, акторка і проігнорувала світський захід.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Брітні Спірс образилась на Аліссу Мілано. Також ми розповідали, що на честь ювілею 50-річна Алісса Мілано показала себе без мейкапу.