Зірки серіалу "Усі жінки відьми" об'єдналися на світському заході: хто з акторок не прийшов

Акторки серіалу "Усі жінки відьми"

Заходи з зірками 1990-х популярні по всьому світу. В шанувальників з’являється можливість побачити колись недосяжних знаменитостей наживо. Так, наприклад, акторки культового серіалу "Всі жінки відьми" завітали на світський захід 90s Con.

Про це повідомляє видання US Weekly.

Деталі

На світський захід завітали Шеннен Догерті, Роуз Макгавен і Голлі Марі Коумз. Вони позували на панелі Charmed разом з Браяном Краузе, Доріаном Грегорі та Дрю Фуллером. Зустріч з шанувальниками пройшла на конгресі 90s Con в американському штаті Коннектикут.

Єдиною акторкою, яка не завітала на возз'єднання акторського касту культового серіалу стала 50-річна Алісса Мілано. Ще в жовтні минулого року в одному з інтерв’ю вона зазначила, що почувається винною в їхній напрузі на знімальному майданчику шоу "Усі жінки відьми".

"Ви знаєте, я могла б взяти на себе відповідальність за той дискомфорт, який в нас був. Я думаю, що велика частина нашої конкуренції виникла через відчуття, що я змагаюся, а не через те сестринство, про яке так багато розповідало шоу. І я відчуваю певну провину за свою участь у цьому", — зізналась Алісса Мілано.

Саме через це, впевнені більшість з шанувальників, акторка і проігнорувала світський захід.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Брітні Спірс образилась на Аліссу Мілано. Також ми розповідали, що на честь ювілею 50-річна Алісса Мілано показала себе без мейкапу.