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Звездный повар Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного

15 июля 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звездный повар Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного
Эктор Хименес-Браво с наградой от Залужного. Фото: СТБ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За "значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям ВСУ, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения" получил награду звездный повар и ведущий Эктор Хименес-Браво.

Об этом сообщает издание Detector media.

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Награда для звездного повара

Сообщается, что повар с начала полномасштабного вторжения России вместе с работниками своего ресторана готовит для защитников, проводит мастер-классы для военных детей и устраивает благотворительные ужины.

Прессслужба телеканала СТБ сообщила, что на ужине в Варшаве ему удалось собрать 65 тысяч евро для людей, пострадавших от военных действий в Киевской области. Более 404 тысяч гривен — на бионические протезы и более 1 150 000 гривен в соцсетях.

"Больше всего меня поразил тот факт, что я получил награду из рук Валерия Залужного. Он наш герой. Вооруженные силы Украины — самая мощная армия в мире. И получить такое отличие из рук Главнокомандующего — бесценно, это огромная честь", — добавляет Эктор.

Награда от Залужного. Фото: СТБ

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что украинское военное оборудование будет применяться для атак на российскую территорию. При этом он отметил, что только Украине решать, как убивать врага.

По словам Залужного, перед ним стоит вопрос, как сократить количество потерь. Каждое утро он узнает, сколько военнослужащих было убито или ранено. Иногда, просматривая контакты в своем смартфоне, он обнаруживает уже ушедших из жизни.

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