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Зірка шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво бойкотує велику мережу супермаркетів

7 липня 2023 11:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво бойкотує велику мережу супермаркетів
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво потрапив у неприємну ситуацію, коли пішов по продукти в один із супермаркетів. Суддю шоу "МастерШеф" не пустили в приміщення разом з його песиком. Це обурило Ектора. 

Подробиці інциденту Хіменес-Браво розповів у своїх соцмережах.

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Зазвичай Ектор робить закупівлю продуктів в одній із найбільших мереж супермаркетів в Україні. Компанію телеведучому складає його домашній улюбленець.

За словами шеф-кухаря, кожного разу охорона та адміністрація вигадувала нові правила. То йому можна було заходити з твариною, то тільки на руках, або ж на візочку. Втім останній візит до супермаркету зіпсував настрій Ектора. Бо охоронець не пустив його з собачкою та "послав" телезірку на кухню готувати свої страви. 

"Сподіваюсь в близькому майбутньому, в нас більше не буде місць, куди не пускатимуть людей з їх тваринами, і де ось так спілкуються з людьми. Я не розумію, як можна собак в жару закривати в машинах або залишати прив’язаними до забору — це члени сім’ї", — зауважив Ектор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Нагадаємо, раніше ми писали, що позиція Ектора Хіменес-Браво щодо російського міста Бєлгорода обурила українців. Також ми розповідали, що Ектор обурився на позицію ООН в день підриву Каховської ГЕС.

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