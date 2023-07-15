Зірковий кухар Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду від Залужного

Ектор Хіменес-Браво з нагородою від Залужного. Фото: СТБ

За "значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану" отримав нагороду зірковий кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво.

Про це повідомляє видання Detector media.

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Повідомляється, що кухар з початку повномасштабного вторгнення Росії разом з працівниками свого ресторану готує для захисників, проводить майстер-класи для дітей військових та влаштовує благодійні вечері.

Пресслужба телеканалу СТБ повідомила, що на вечері у Варшаві йому вдалося зібрати 65 тисяч євро — для людей, які постраждали від воєнних дій на Київщині. Більше 404 тисяч гривень — на біонічні протези та понад 1 150 000 гривень у соцмережах.

"Найбільше мене вразив той факт, що я отримав нагороду з рук Валерія Залужного. Він наш герой. Збройні сили України — найпотужніша армія у світі. І отримати таку відзнаку з рук Головнокомандувача — безцінно, це величезна честь", — додає Ектор.

Нагорода від Залужного. Фото: СТБ

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився про те, що українське військове обладнання застосовуватиметься для атак на російську територію. При цьому він зазначив, що тільки Україні вирішувати, як вбивати ворога.

За словами Залужного, перед ним постає питання, як скоротити кількість втрат. Щоранку він дізнається, скільки військовослужбовців було вбито чи поранено. Іноді, переглядаючи контакти у своєму смартфоні, він виявляє тих, хто вже пішов із життя.