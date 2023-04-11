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Звезду Marvel, который едва выжил после несчастного случая, заметили с тростью у телестудии

11 апреля 2023 10:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезду Marvel, который едва выжил после несчастного случая, заметили с тростью у телестудии
Голливудский актер Джереми Реннер. Фото: people.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В первый день этого года звезда фильмов вселенной Marvel, американского актера Джереми Реннера, был доставлен вертолетом в больницу. Он получил более 30 переломов в результате аварии с ратраком (снегоуборочная машина). На реабилитацию у кинозвезды уйдут годы. Впрочем, после выписки из больницы Джереми ведет активную жизнь в социуме.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Звезда "Мстителей" использовал только трость в Голливуде, когда он направлялся в студию, чтобы сняться в телешоу известного ведущего Джимми Киммела. Появления знаменитости ждали десятки поклонников, которые пришли под здание, чтобы увидеться с кумиром.

52-летний Джереми Реннер не стал отказывать фанатам. Кинозвезда передвигался без посторонней помощи и был в хорошем настроении.

Голливудский актер Джереми Реннер в Калифорнии. Фото: Backgrid

Об актере

Известность и признание ему принес оскароносный военный триллер "Повелитель бури", за главную роль которого Джереми был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер". Снялся в роли шерифа в клипе на песню P!nk Trouble.

В 2011 году получил вторую номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль Джема в фильме Бена Аффлека "Город воров". В том же году вышел фильм "Тор", в котором Реннер сыграл эпизодическую роль супергероя Соколиного глаза. Затем он повторил эту роль в фильме "Мстители", теперь уже как один из главных героев. В 2021 году о Соколином глазе вышел полноценный сериал с Реннером.

Напомним, ранее мы писали, что киностудия Paramount убрала раны с лица Джереми Реннера на постерах к сериалу "Мэр Кингстауна". Также мы рассказывали, что в Калифорнии снесли дом легендарной голливудской актрисы Бетти Уайт.

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