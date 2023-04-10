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В Каліфорнії знесли будинок легендарної голлівудської акторки Бетті Вайт: хто це зробив

10 квітня 2023 20:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Каліфорнії знесли будинок легендарної голлівудської акторки Бетті Вайт: хто це зробив
У Каліфорнії знесли будинок легенди Голлівуду, акторки Бетті Вайт. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В останній день 2021-го, на 100-му році життя померла легенда світового кінематографа, голлівудська акторка Бетті Вайт. Її будинок в Лос-Анджелесі не довгий час був як музей та меморіал пам’яті зірки.

Втім, зараз від нього не залишилось і сліду, пише видання TMZ.

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Колишній дім Бетті Вайт, де вона жила десятиліттями, тепер лише пил і бруд. Нові власники планують побудувати на його місці величезний власний особняк. 

Згідно з даними про нерухомість, покупцями виявилися дантист і його дружина. Вони подали документи на дозвіл роботи бульдозера ще в листопаді. У лютому цього року вони подали додаткові заяви, вказуючи на зацікавленість в розміщенні нового басейну та спа-центру.

Так виглядає територія, яка належала раніше голлівудській акторці. Фото: Backgrid

За сучасними голлівудськими стандартами будинок кінозірки не можна було назвати розкішним. Приблизно 300 квадратних метрів, п’ять спалень та шість ванних кімнатами, а також басейн — Бетті Вайт все це влаштовувало. Вона не була примхливою. Будинок Бетті Вайт та прилегла територія обійшлися новим власникам у 10 мільйонів доларів.

Так раніше виглядав маєток Бетті Вайт. Фото: TMZ

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Анджеліною Джолі та Дженніфер Еністон. Також ми розповідали, що титулована співачка Шер продає свій розкішний палац у Малібу за 75 млн доларів.

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