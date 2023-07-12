Звезду сериала "Венздей" Дженну Ортегу подловили на съемках нового фильма Тима Бертона

Актриса Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega/

Актриса, звезда сериала "Уэнсдей" Дженни Ортега присоединилась к коллегам на съемках продолжения легендарной картины Тима Бертона. Дженни подловили папарацци в Вермонте.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса Дженни Ортега сыграет дочь героини Лидии Диаз в новом фильме режиссера Тима Бертона "Битлджус-2". По-прежнему роль Лидии исполнит актриса Вайнонна Райдер. На снимках, сделанных папарацци, Дженни едет на велосипеде по городку, в котором происходили события первого фильма, снятого Бертоном в 1988 году. Ожидается, что новый фильм культового режиссера выйдет в 2024 году.

Среди заявленных актеров в новой ленте снимутся Ванона Райдер, Алек Болдуин, Дженна Дэвис, Джефри Джонс и Кэтрин Охара. Все они были задействованы в первой части фильма.

По сюжету, супружеская пара неожиданно умирает в аварии, а их призраки вынуждены жить в доме с новыми жильцами, затеявшими масштабную реконструкцию. Поэтому супруги прибегают к услугам экзорциста, который должен избавиться от нежелательных новых хозяев. Вайнона Райдер играет готическую Лидию, дочь новых жильцов, единственную, кто может общаться с призраками.

Также среди актеров предположительно появится Моника Белуччи, недавно прокомментировавшая свои отношения с Тимом Бертоном.

"Что я могу сказать...я рада, что встретила мужчину, во-первых. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни...я знаю мужчин, я люблю его, и теперь еще познакомлюсь с ним как с режиссером, новое приключение начинается. Я люблю Тима, очень его уважаю. Обожаю тот мир вымышленных монстров, который он создал. Идея, что мы можем даже темные аспекты превратить в нечто светлое. Фильмы Бертона об этом", — сказала Белуччи.

Ранее стало известно, что новый сериал "Венздей" стриминговой платформы Netflix стал самым популярным по просмотрам среди англоязычных сериалов на первой неделе после релиза.

Напомним, сериал "Венздей", режиссером которого выступил Тим Бертон, бьет рекорд по рекорду по просмотрам. Популярны в Сети и кадры с бэкстейджа съемок.