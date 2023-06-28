Моніка Белуччі підтвердила стосунки з Тімом Бартоном

Акторка Моніка Белуччі. Фото: instagram.com/ellefr/

Акторка Моніка Белуччі та Тім Бертон офіційно пара. Про це вона розповіла в нещодавньому інтерв'ю.

Акторка зізналася у коханні обранцю під час фотосесії для видання Elle France.

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Кілька місяців навколо пари не вщухали розмови про їхній імовірний роман. Тепер Моніка Белуччі підтвердила цю інформацію.

"Що я можу сказати...я рада, что зустріла чоловіка, по-перше. Це одна з тих зустрічей, які зрідка трапляються у житті...я знаю чоловіків, я кохаю його, і тепер ще познайомлюсь з ним, як з режисером, нова пригода починається. Я люлю Тіма, дуже його поважаю. Обожнюю той світ вигаданих монстрів, який він створив. Ідея, що ми можемо навіть темні аспекти перетворити на щось світле. Фільми Бертона про це", — сказала Белуччі, яка буде працювати зі своїм коханим над продовженням легендарного фільму "Біттлджус".

Зйомки картини вже розпочались у Лондоні.

Моніка Белуччі була заміжня за актором Венсаном Касселем, але розлучилася у 2013 році. Моніка та Венсан є батьками доньки Деви, 18 років, та сина Леоні, 12 років.

Режисер Тім Бертон раніше був у стосунках з акторкою Хеленою Бонем Картер. Пара розбіглася у 2014 році. Вони виховують двох дітей.

Нагадаємо, французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії 26-річної дружини зі своїх соціальних мереж.

Раніше Моніка Беллуччі показала себе на сторінці глянцевого журналу. Акторка позувала на камеру у панчохах та трендовій сукні-сорочці.