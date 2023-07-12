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Зірку серіалу "Венздей" Дженну Ортегу підловили на зйомках нового фільму Тіма Бертона

12 липня 2023 14:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірку серіалу "Венздей" Дженну Ортегу підловили на зйомках нового фільму Тіма Бертона
Акторка Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка, зірка серіалу "Венздей" Дженні Ортега приєдналася до колег на зйомках продовження легендарної картини Тіма Бертона. Дженні підловили папараці у Вермонті.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Дженні Ортега зіграє дочку героїні Лідії Діаз у новому фільмі режисера Тіма Бертона "Біттлджус-2". Як і раніше, роль Лідії виконає акторка Вайнонна Райдер. На знімках, які зробили папараці, Дженні їде на велосипеді по містечку, в якому відбувалися події першого фільму, знятого Бертоном у 1988 році. Очікується, що новий фільм культового режисера вийде у 2024 році.

 

Серед заявлених акторів у новому фільмі знімуться Ванона Райдер, Алек Болдвін, Дженна Девіс, Джефрі Джонс та Кетрін Охара. Всі вони були задіяні у першій частині стрічки.

За сюжетом, подружння пара неочікуванно помирає у аварії, а їхні привиди змушені жити в будинку з новими пожильцями, які затіяли масштабну реконструкцію. Тож подружжя вдається до послуг екзорциста, який має позбутися небажаних нових господарів. Вайнона Райдер грає готичну Лідію, доньку нових мешканців, єдину, хто може спілкуватися з привидами.

Також серед акторів імовірно з'явиться Моніка Белуччі, яка нещодавно прокоментувала свої стосунки з Тімом Бертоном.

"Що я можу сказати...я рада, что зустріла чоловіка, по-перше. Це одна з тих зустрічей, які зрідка трапляються у житті...я знаю чоловіків, я кохаю його, і тепер ще познайомлюсь з ним як з режисером, нова пригода починається. Я люблю Тіма, дуже його поважаю. Обожнюю той світ вигаданих монстрів, який він створив. Ідея, що ми можемо навіть темні аспекти перетворити на щось світле. Фільми Бертона про це", — сказала Белуччі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenna Ortega (@jennnna.ortega)

Раніше стало відомо, що новий серіал "Венздей" стрімінгової платформи Netflix став найпопулярнішим за переглядами серед англомовних серіалів на першому тижні після релізу.

Нагадаєо, серіал "Венздей", режисером якого виступив Тім Бертон, б’є рекорд за рекордом за переглядами. Популярні в Мережі і кадри з бекстейджу зйомок.

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