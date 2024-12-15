Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезде "Джанго освобожденный" наложили швы после вечеринки arrow

Звезде "Джанго освобожденный" наложили швы после вечеринки

15 декабря 2024 09:40
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
В Джейми Фокса бросили стеклянный стакан — детали
Американский актер и стендапер Джейми Фокс. Фото: instagram.com/iamjamiefoxx/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Американский актер Джейми Фокс, сыгравший в лентах "Джанго освобожденный" и "Рэй", восстанавливается после инцидента в ресторане во время празднования его дня рождения. Актеру накладывали швы на лицо.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

В лицо Джейми Фоксу бросили стакан

Отмечается, что актер якобы участвовал в потасовке в ресторане "Мистер Чоу" в Беверли-Хиллз. В актера полетел стеклянный стакан прямо посреди праздничного ужина.

"Джейми Фокс был на ужине по случаю своего дня рождения, когда кто-то из-за другого стола бросил ему в лицо стакан. Ему наложили швы, и сейчас он поправляется. Была вызвана полиция, и теперь дело находится в руках правоохранителей", — сообщил представитель Джейми Фокса.

Полиция прибыла на место почти сразу после вызова, около 22 часов. Заявитель вызвал полицию из-за якобы драки, в которой участвовал Фокс, но на момент прибытия правоохранителей его там уже не было. По данным издания, имя актера было внесено в отчет полиции о нападении.

"Инцидент включал физическое столкновение между сторонами. Полиция Бостона провела предварительное расследование и составила отчет, в котором задокументировала факт избиения. Никто не был арестован", — прокомментировали события в полиции.

Напомним, певица Оля Цыбульская сильно травмировалась дома. А также Букингемский дворец проводит собственное расследование обстоятельств пьяного дебоша, который устроила одна из горничных.

драка кино полиция зарубежные звезды инцидент

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:40 Выезд за границу — где придется задержаться на трассе Одесса-Рени

09:35 Украинцы не в восторге — от каких квартир отказываются покупатели

09:10 Графики света на сегодня — когда в Одессе будет электроснабжение

08:57 На Николаевщине враг попал в критический объект — есть раненые

08:53 Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

08:45 ВПЛ оплатят аренду жилья — где получить деньги

08:25 Их боятся владельцы жилья — как избежать контакта с окупасами

08:19 Льготы для УБД — на что может рассчитывать ветеран в 2025 году

08:02 Проигнорировал три повестки от ТЦК — как суд наказал мужчину

07:30 Штрафуют ли тех, кто не был на учете в ТЦК, но хочет обновиться

09:40 Выезд за границу — где придется задержаться на трассе Одесса-Рени

09:35 Украинцы не в восторге — от каких квартир отказываются покупатели

09:10 Графики света на сегодня — когда в Одессе будет электроснабжение

08:57 На Николаевщине враг попал в критический объект — есть раненые

08:53 Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

08:45 ВПЛ оплатят аренду жилья — где получить деньги

08:25 Их боятся владельцы жилья — как избежать контакта с окупасами

08:19 Льготы для УБД — на что может рассчитывать ветеран в 2025 году

08:02 Проигнорировал три повестки от ТЦК — как суд наказал мужчину

07:30 Штрафуют ли тех, кто не был на учете в ТЦК, но хочет обновиться

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию