В Джейми Фокса бросили стеклянный стакан — детали

Американский актер и стендапер Джейми Фокс. Фото: instagram.com/iamjamiefoxx/

Американский актер Джейми Фокс, сыгравший в лентах "Джанго освобожденный" и "Рэй", восстанавливается после инцидента в ресторане во время празднования его дня рождения. Актеру накладывали швы на лицо.

Об этом сообщает CNN.

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В лицо Джейми Фоксу бросили стакан

Отмечается, что актер якобы участвовал в потасовке в ресторане "Мистер Чоу" в Беверли-Хиллз. В актера полетел стеклянный стакан прямо посреди праздничного ужина.

"Джейми Фокс был на ужине по случаю своего дня рождения, когда кто-то из-за другого стола бросил ему в лицо стакан. Ему наложили швы, и сейчас он поправляется. Была вызвана полиция, и теперь дело находится в руках правоохранителей", — сообщил представитель Джейми Фокса.

Полиция прибыла на место почти сразу после вызова, около 22 часов. Заявитель вызвал полицию из-за якобы драки, в которой участвовал Фокс, но на момент прибытия правоохранителей его там уже не было. По данным издания, имя актера было внесено в отчет полиции о нападении.

"Инцидент включал физическое столкновение между сторонами. Полиция Бостона провела предварительное расследование и составила отчет, в котором задокументировала факт избиения. Никто не был арестован", — прокомментировали события в полиции.

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