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Покоївку Букінгемського палацу заарештували після п'яного дебошу

13 грудня 2024 15:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Скандал в Букінгемському палаці — п'яна покоївка напала на персонал бару
Букінгемський палац. Фото: Reuters
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Працівниця Букінгемського палацу, ймовірно, покоївка, була заарештована після масової бійки. Жінка влаштувала дебош під час різдвяної вечірки для персоналу.

Про це пише The Sun.

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Як повідомляється, співробітниця Букінгемського палацу була заарештована після того, як різдвяна вечірка "вийшла з-під контролю" і призвела до бійки. 

За повідомленнями, до бару All Bar One в Лондоні викликали поліцію. Співробітниця, яку взяли на роботу покоївкою, напала на адміністратора і розбила келихи.  Попри спроби охорони заспокоїти її, жінка продовжувала кидатися склянками.

Порушниця була заарештована за нанесення тілесних ушкоджень в стані алкогольного сп'яніння і порушення громадського порядку. Майже через 24 години її відпустили, вона заплатила штраф.

"Я ніколи не бачив, щоб людина так божеволіла під час нічної гулянки", — зазначив один зі свідків.

Представник Букінгемського палацу заявив, що було розпочате внутрішнє розслідування щодо порушниці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали еміра Катару з його дружиною у своїй приватній резиденції. Також ми розповідали, що королева Камілла на тлі хвороби розповіла про свій стан здоров'я.

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