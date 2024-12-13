Скандал в Букінгемському палаці — п'яна покоївка напала на персонал бару

Покоївку Букінгемського палацу заарештували після п'яного дебошу
Працівниця Букінгемського палацу, ймовірно, покоївка, була заарештована після масової бійки. Жінка влаштувала дебош під час різдвяної вечірки для персоналу.
Про це пише The Sun.
Скандал у Букінгемському палаці
Як повідомляється, співробітниця Букінгемського палацу була заарештована після того, як різдвяна вечірка "вийшла з-під контролю" і призвела до бійки.
За повідомленнями, до бару All Bar One в Лондоні викликали поліцію. Співробітниця, яку взяли на роботу покоївкою, напала на адміністратора і розбила келихи. Попри спроби охорони заспокоїти її, жінка продовжувала кидатися склянками.
Порушниця була заарештована за нанесення тілесних ушкоджень в стані алкогольного сп'яніння і порушення громадського порядку. Майже через 24 години її відпустили, вона заплатила штраф.
"Я ніколи не бачив, щоб людина так божеволіла під час нічної гулянки", — зазначив один зі свідків.
Представник Букінгемського палацу заявив, що було розпочате внутрішнє розслідування щодо порушниці.
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