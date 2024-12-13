Скандал в Букінгемському палаці — п'яна покоївка напала на персонал бару

Букінгемський палац. Фото: Reuters

Працівниця Букінгемського палацу, ймовірно, покоївка, була заарештована після масової бійки. Жінка влаштувала дебош під час різдвяної вечірки для персоналу.

Про це пише The Sun.

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Як повідомляється, співробітниця Букінгемського палацу була заарештована після того, як різдвяна вечірка "вийшла з-під контролю" і призвела до бійки.

За повідомленнями, до бару All Bar One в Лондоні викликали поліцію. Співробітниця, яку взяли на роботу покоївкою, напала на адміністратора і розбила келихи. Попри спроби охорони заспокоїти її, жінка продовжувала кидатися склянками.

Порушниця була заарештована за нанесення тілесних ушкоджень в стані алкогольного сп'яніння і порушення громадського порядку. Майже через 24 години її відпустили, вона заплатила штраф.

"Я ніколи не бачив, щоб людина так божеволіла під час нічної гулянки", — зазначив один зі свідків.

Представник Букінгемського палацу заявив, що було розпочате внутрішнє розслідування щодо порушниці.

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