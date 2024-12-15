В Джеймі Фокса кинули скляний стакан — деталі

Американський актор та стендапер Джеймі Фокс. Фото: instagram.com/iamjamiefoxx/

Американський актор Джеймі Фокс, який зіграв у стрічках "Джанго звільнений" та "Рей", відновлюється після інциденту в ресторані під час святкування його дня народження. Актору накладали шви на обличчя.

Про це повідомляє CNN.

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В обличчя Джеймі Фоксу кинули склянку

Зазначається, що актор нібито брав участь у бійці в ресторані "Містер Чоу" в Беверлі-Хіллз. В актора полетіла склянка прямо посеред святкової вечері.

"Джеймі Фокс був на вечері з нагоди свого дня народження, коли хтось з-за іншого столу кинув склянку, яка влучила йому в обличчя. Йому наклали шви, і зараз він одужує. Була викликана поліція, і тепер справа перебуває в руках правоохоронців", — повідомив представник Джеймі Фокса.

Поліція прибула на місце майже одразу після виклику, біля 22 години. Заявник викликав поліцію через нібито бійку, в якій брав участь Фокс, але на момент прибуття правоохоронців його там вже не було. За даними видання, ім'я актора було внесено до звіту поліції про напад.

"Інцидент включав фізичну сутичку між сторонами. Поліція Бостона провела попереднє розслідування і склала звіт, в якому задокументувала факт побиття. Ніхто не був заарештований", — прокоментували події в поліції.

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