Злата Огневич похвасталась прелестями в свой день рождения — фото

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич отпраздновала свой день рождения - ей исполнилось 39 лет. В честь праздника звезда устроила особенную фотосессию.

На своей странице в Instagram артистка поделилась результатами съемок и заговорила о возрасте.

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Злата Огневич устроила фотосессию в честь 39-летия

На новых фотографиях певица показалась в соблазнительном образе с короткой прической.

Злата Огневич в новой фотосессии. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Для фотосессии Злата выбрала блестящее макси платье с открытыми плечами, которое удачно подчеркнуло ее стройную талию и пышный бюст. Особой "изюминки" образу исполнительницы добавили черные полупрозрачные перчатки.

39-летняя Злата Огневич показала пышный бюст. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич устроила праздничную фотосессию. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В подписи к фотографиям Злата поделилась своими мыслями в день 39-летия и призналась, что чувствует себя значительно моложе.

"Вау! Это что, мне 39? А чувствую себя где-то на 21, а после парочки коктейлей и на все 17. Что такое счастье? Каждый ищет ответ и находит в тот самый нужный момент. Путь может занять всю жизнь, а может быть и короче…. Счастье в простых вещах - я хочу, чтобы вы это нашли и почувствовали", — написала Огневич.

Злата Огневич отпраздновала 39-летие. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також певица поблагодарила своих родных и близких за поддержку, а воинов ВСУ - за защиту. В итоге знаменитость попросила своих поклонников сделать ей подарок и задонатить для наших военных.

"Спасибо семье, которая всегда рядом и поддерживает меня во всем! Спасибо лучшей Команде, с которой все возможно! Обнимаю сердцем всех поклонников и радуюсь, что мы на одной волне, готовлю особенный год. Защитники и защитницы, покорнейше благодарю за Силу, защиту страны. Вы — наше все!", — добавила Злата.

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