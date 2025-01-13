Злата Огнєвіч похизувалася принадами у свій день народження — фото

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч відсвяткувала свій день народження — їй виповнилося 39 років. На честь свята зірка влаштувала особливу фотосесію.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася результатами знімань та заговорила про вік.

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Злата Огнєвіч влаштувала фотосесію на честь 39-річчя

На нових світлинах співачка показалася у спокусливому образі з короткою зачіскою.

Злата Огнєвіч у новій фотосесії. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Для фотосесії Злата обрала блискучу максісукню з відкритими плечима, яка вдало підкреслила її струнку талію та пишний бюст. Особливої "родзинки" образу виконавиці додали чорні напівпрозорі рукавички.

39-річна Злата Огнєвіч показала пишний бюст. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч влаштувала святкову фотосесію. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У підписі до світлин Злата поділилася своїми думками у день 39-річчя та зізналася, що почувається значно молодшою.

"Вау! Це що, мені 39? А відчуваю десь на 21, а після парочки коктейлів і на всі 17. Що таке щастя? Кожен шукає відповідь і знаходить в той самий потрібний момент. Шлях може зайняти усе життя, а може бути і коротшим…. Щастя в простих речах — я хочу, щоб ви це знайшли і відчули", — написала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч відсвяткувала 39-річчя. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також співачка подякувала своїм рідним і близьким за підтримку, а воїнам ЗСУ — за захист. У підсумку знаменитість попросила своїх шанувальників зробити їй подарунок та задонатити для наших військових.

"Дякую родині, яка завжди поруч і підтримує мене в усьому! Дякую найкращій Команді, з якою все можливо! Обіймаю серцем усіх шанувальників і радію, що ми на одній хвилі, готую особливий рік. Захисники та захисниці, уклінно дякую за Силу, захист країни. Ви — наше все!" — додала Злата.

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