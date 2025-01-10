Ксенія Мішина показала струнку фігуру в бікіні - фото

Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина насолоджується відпусткою на острові Самуї. Під час відпочинку зірка серіалу "Кріпосна" показалася у купальнику.

Кадрами з подорожі знаменитість поділилася в Instagram.

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Акторка засвітила сталевий прес та підтягнуте тіло у рожевому мінібікіні, сидячи під пекучим ранковим сонцем.

Ксенія Мішина у купальнику. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія розповіла шанувальникам про своє життя на острові. Так, знаменитість показала, з чого починається її ранок.

Зранку Мішина намагається присвятити час собі та своєму розвитку. Акторка займається спортом просто неба та слухає аудіокниги.

Відпочиває на тропічному острові знаменитість разом зі своїм сином Платоном. На своїй сторінці також опублікувала щасливе відео з хлопчиком з пляжу.

Раніше дружина Григорія Решетніка розсекретила, куди полатіла на відпочинок після проблем на кордоні.

Також Маша Єфроснині розповіла, як минула її відпустка з чоловіком-воїном та дітьми.