Дольф Лундгрен чуть не избил Сильвестра Сталлоне – актер сделал откровенное признание

Актеры Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне. Фото: коллаж Новини.LIVE

Известный американский актер шведского происхождения и звезда "Аквамена" Дольф Лундгрен поделился интересными подробностями своей карьерной жизни. Популярный актер вспомнил, как он чуть не избил американского актера и своего друга Сильвестра Сталлоне на съемках фильма.

Об этом Дольф Лундгрен рассказал во время интервью журналисту Грэму Бенсингеру в YouTube.

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Известно, что Дольф Лундгрен дружит с Сильвестром Сталлоне много лет и сыграл его оппонента в фильме "Роки IV". У них всегда были хорошие отношения, но Дольф Лундгрен рассказал, как он чуть не поссорился со своим другом во время съемок фильма "Неудержимые".

"Он был очень жестким со мной в одной сцене из "Неудержимых", где он кричал на меня перед всей съемочной группой и заставил меня сделать около 20 дублей сцены. Это было что–то типа: "Моя бабушка могла бы сделать это лучше. Какого черта, что ты делаешь?" Знаете, в основном на глазах у всех. И в тот день там тоже была пресса, международная пресса", – заявил Дольф Лундгрен.

Актер Дольф Лундгрен во время интервью журналисту Грэму Бенсингеру. Фото: скриншот с YouTube

Американский актер и звезда "Аквамена" вспомнил, как после перерыва на обед он позвал жену, которой заявил, что может ударить Сильвестра Сталлоне.

"По сути, я просто сказал ей: "Если он скажет еще хоть одно слово, я нокаутирую его и оставлю чертовски этот фильм, я уйду отсюда". Я просто ударю его и уйду, черт побери", – рассказал также актер.

После этого Сильвестр Сталлоне решил извиниться перед своим другом и предложил ему двигаться дальше.

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