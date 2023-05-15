Дольф Лундгрен мало не побив Сильвестра Сталлоне – актор зробив відверте зізнання

Актори Дольф Лундгрен та Сильвестр Сталлоне. Фото: колаж Новини.LIVE

Відомий американський актор шведського походження та зірка "Аквамену" Дольф Лундгрен поділився цікавими подробицями свого кар’єрного життя. Популярний актор згадав, як він мало не побив американського актора та свого друга Сильвестра Сталлоне на зйомках фільму.

Про це Дольф Лундгрен розповів під час інтерв’ю журналісту Грему Бенсінгеру в YouTube.

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Відомо, що Дольф Лундгрен дружить зі Сильвестром Сталлоне багато років та зіграв його опонента у фільмі "Роккі IV". В них завжди були добрі стосунки, але Дольф Лундгрен розповів, як він мало не посварився зі своїм другом під час зйомок фільму "Нестримні".

"Він був дуже жорстким зі мною в одній сцені з "Нестримних", де він кричав на мене перед усією знімальною групою і змусив мене зробити близько 20 дублів сцени. Це було щось типу: "Моя бабуся могла б зробити це краще. Якого біса, що ти робиш?" Знаєте, в основному на очах у всіх. І того дня там також була преса, міжнародна преса", – заявив Дольф Лундгрен.

Актор Дольф Лундгрен під час інтерв'ю журналісту Грему Бенсінгеру. Фото: скріншот з YouTube

Американський актор та зірка "Аквамену" згадав, як після перерви на обід він покликав дружину, якій заявив, що може вдарити Сильвестра Сталлоне.

"По суті, я просто сказав їй: "Якщо він скаже ще хоч одне слово, я нокаутую його і залишу до біса цей фільм, я заберуся звідси". Я просто вдарю його і піду, чорт забирай", – розповів також актор.

Після цього Сильвестр Сталлоне вирішив вибачитися перед своїм другом та запропонував йому рухатися далі.

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