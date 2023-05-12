В актора Дольфа Лундгрена виявили страшну хворобу – бореться вісім років

Американський актор Дольф Лундгрен у лікарні через онкологію. Фото: скріншот з YouTube

Стало відомо, що останні вісім років відомий американський актор та зірка "Аквамена" Дольф Лундгрен бореться з онкологічною хворобою. Вперше лікарі знайшли в американського актора пухлину на нирці ще у 2015 році, але у 2020 році хвороба повернулася, та медики знайшли у печінці та нирці шість метастазів.

Про це Дольф Лундгрен розповів у інтерв’ю журналісту Грему Бенсінгеру в YouTube.

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Виявляється, злоякісна пухлина всередині Дольфа Лундгрена є досить великою за розміром, тому хірурги не могли її видалити в ході операції. Американський актор вимушений був пройти курс хіміотерапії, але він дав негативні наслідки на здоров’я актора.

Американський актор Дольф Лундгрен під час інтерв'ю журналісту Грему Бенсінгеру. Фото: скріншот з YouTube

Через курс хіміотерапії Дольф не міг їсти, а також в нього боліли ноги з руками та рот. Більш того, вага американського актора стрімко знижувалася, а згодом медики заявили, що чоловік не зміг побороти онкологічне захворювання.

"Я спитав лікаря: "Як ти думаєш, скільки мені залишилося?". На мою думку, він сказав два чи три роки, але по голосу я зрозумів, що менше. І я подумав, що в мене було страшенно чудове життя. Я прожив п'ять життів в одному. Тож я не був засмучений цим", — зізнався американський актор під час інтерв’ю.

Завдяки вірі у майбутнє Дольф Лундгрен продовжував боротися з раком, не опускавши руки. Згодом медики заявили, що розмір пухлин на його внутрішніх органах зменшився на 20–30%. Тому тепер лікарі можуть провести операцію та видалити злоякісну пухлину в актора.

Сам же Дольф Лундгрен заявив, що з цього моменту він почав більше цінувати моменти життя. А вже 20 грудня вийде друга частину відомого фільму "Аквамен", де американський актор знову зіграє свою вже знайому роль короля.

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