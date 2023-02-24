Знаменитости, защищающие Украину в рядах ВСУ от оккупантов

Знаменитости, защищающие Украину в рядах ВСУ

Полномасштабная война изменила жизнь украинцев, в том числе знаменитостей. Вместо гламурных красных дорожек и афтепати представители шоу-бизнеса занимаются волонтерством. Некоторые из них вступили в ряды ВСУ и силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины и защищают нашу страну на фронте, а также в опасных регионах страны.

Новини.LIVE расскажет о некоторых из публичных звездных воинов. Но сразу отметим: каждый защитник и защитница страны — самые яркие звезды и герои.

Олег Сенцов

Украинский кинорежиссер, а теперь боец ВСУ Олег Сенцов пять лет в российской тюрьме представлял, как в камуфляже с автоматом едет на БТР по Крыму, чтобы освободить полуостров. Тогда для него это было мечтой. Сейчас — реальность. 46-летний Сенцов говорит, что до Крыма осталось не так далеко. Все лето звездный защитник провел в направлении Бахмут-Лисичанск.

Олег Сенцов публикует в своих соцсетях фото передовой и рассказывает, что такое современная война и чем он занимается.

"В основном ты занимаешься бытом, скрываешься от вражеской артиллерии и ждешь. Ждешь когда начнут насыпать, или когда прекратят, или когда появится враг", — написал в одной из прошлогодних публикаций Олег.

Дмитрий Дикусар

36-летний танцор и хореограф Дмитрий Дикусар редко рассказывает о своей военной службе. Бывшая жена звездного бойца ВСУ, певица Ирина Билык, звонит его матери, чтобы узнать все ли у Дмитрия в порядке. Также Дикусар редко выкладывает фото с передовой. А если и публикует, то получает сотни комментариев со словами поддержки.

Первую и пока последнюю в этом году публикацию Дмитрий сделал в конце января.

"Только хотел известить вас, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично!!! Держимся и верим в ВСУ", — написал звездный воин.

Александр Ярмак

31-летний рэпер вместе с побратимами сформировали свое подразделение аэроразведки и работы со взрывчаткой. В одном из интервью Ярмак рассказал, что у них есть определенные успехи на южном направлении. В сентябре боец ВСУ осуществлял перевод в ССО (Силу специальных операций), чтобы перейти на новый уровень навыков и работы.

Также с проектом "Культурный десант", в котором объединились преимущественно мобилизованные известные музыканты и творческие личности, Ярмак ездит на передовые позиции востока и юга, чтобы поднимать боевой дух нашим защитникам и защитницам.

Коля Серга

33-летний шоумен одним из первых в шоу-бизнесе взял в руки оружие. Практически сразу же экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка" записался в ряды ВСУ. Вместе с другими звездными военными он также является участником "Культурного десанта".

Сергей часто публикует в соцсетях будни собратьев и бывает в самых горячих регионах страны.

Андрей Фединчик

37-летний актер почти не публикует в социальных сетях фотографии с фронта. Андрей вступил в ряды ТРО сразу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас он официально военнослужащий. О муже иногда в интервью рассказывает его жена, актриса Наталка Денисенко.

"Когда мой муж стал военным, я осознала, что каждый день его жизни, как и тысячам жизней наших защитников, есть угроза. Именно в этот момент и приходит это понимание, что нет ничего важнее жизни! Того, чтобы твой человек был жив и счастлива! Неважно где, с кем. Главное — жизнь! Все бытовые мелочи, недосказанности, особенности характера становятся неважными. Никогда за всю свою жизнь я так много не молилась и не просила ничего, кроме жизни для любимого человека", —написала Денисенко.

В мае Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Андрею Фединчику звание Заслуженного артиста Украины. Награду за звездного защитника получила Наталка Денисенко.

Андрей Хливнюк

В защиту страны встал и 43-летний лидер группы "Бумбокс". Андрей Хливнюк защищает сограждан в составе спецбатальонов. Певец редко дает интервью. Однако радует поклонников фотографиями с фронта и опасных районов страны. Также Хливнюк выступает с благотворительными концертами по Украине и за границей.

Также нашу страну защищают одесский шоумен Даниэль Салем, участник группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский и десятки тысяч защитников и защитниц нашей Украины. Слава Героям!

Напомним, ранее мы писали, что бойцы ВСУ получили автономные разведывательные центры Skykit. Также мы писали, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие.