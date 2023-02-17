Сценарій серіалу Спіймати Кайдаша виставили на благодійний аукціон

Герої серіалу "Спіймати Кайдаша"

Щодня по всьому світу проходять благодійні івенти, спрямовані на підтримку ЗСУ та українців, які постраждали від російської військової агресії. Творці популярного серіалу "Спіймати Кайдаша" виставили на аукціон унікальний екземпляр сценарію першого епізоду.

Про це у своєму Instagram повідомив режисер Наріман Алієв.

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Лот з підписом сценаристки та шоуранерки Наталки Ворожбит можна отримати при купівлі квитка за 500 гривень.

"Більше квитків, більше шансів. Всі кошти на потреби ЗСУ. Результати 23 лютого", — повідомив Наріман.

Це не перша подібна ініціатива Алієва. Раніше він продав сценарій свого фільму "Додому" на аукціоні за 90 тисяч гривень. Також Наріман допоміг продати сценарій фільму "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що оскароносний режисер Мішель Азанавічус зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став амбасадором UNITED 24.

Також ми писали, що стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва. 10 гривень з кожного проданого квитка спрямують на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Комплекс складається із шести мінометів і трьох пікапів, а також засобів зв’язку, живлення, аеророзвідки, оптики.