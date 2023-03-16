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Знаменитости, которые увеличили губы: примеры удачных и не очень успешных звездных экспериментов

16 марта 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
ТОП-5 знаменитостей, которые увеличили губы
Знаменитости, увеличившие губы
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ежегодно именно 16 марта в мире неформально отмечается День губ. Профессионалы напоминают, как правильно ухаживать за ними и обсуждают современные тренды. И кто как не знаменитости им следуют.

Новини.LIVE расскажут о селебритис, которые очень хотели изменить форму губ и сделали это. Хотя в этом большинство из них и не признается.

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Кайли Дженнер

Самая молодая из сестер Кардашьян кардинально изменила внешность благодаря работе пластических хирургов и косметологов. Однако первое, что она хотела подкорректировать были губы. Сначала Кайли отрицала какие-либо утверждения по поводу операции и называла свои пухлые губы результатом чрезмерной подложки. Но вскоре она подтвердила, что делала инъекции в губы.

Во время беременности первенцем звезда не делала никаких процедур, и ей начал нравиться естественный вид. На время Дженнер решила вообще отказаться от наполнителей. Впрочем, ненадолго.

Следует отметить, что все сестры Кардашьян меняли свою внешность и губы в частности.

Гвен Стефани

С годами внешний вид певицы не кардинально изменился. Ее верхняя губа была тонкой, которую она позже подчеркнула благодаря биодеградирующим филерам, которые со временем рассасываются. Чаще это препараты стабилизированной гиалуроновой кислоты. Это натуральный увлажнитель, существующий в человеческих тканях.

Пэрис Хилтон

У светской львицы верхняя губа также была значительно тоньше нижней. Подружка многих знаменитостей многое изменила в своем облике. Но кардинально увеличивать губы не стало.

Донателла Версаче

У итальянской модельерши от природы пухлые губы. В последние десятилетия Донателла все чаще посещает не только пластических хирургов, но и косметологов. Версаче не реагирует на многочисленные сплетни относительно своей внешности и на зло врагам подчеркивает свои губы.

Украинские знаменитости, как и зарубежные, редко комментируют слухи об увеличении размера губ. Хотя многие из них открыты с поклонниками. Но публично рассказывать о пластике и коррекции не принято. Впрочем, иногда терпение лопается и у них. Так, например, певица Надя Дорофеева после активного обсуждения в соцсетях ее губ заявила, что они, как и зубы у нее свои. Одной из немногих, кто откровенно рассказал об операциях, стала ее коллега по сцене, Ирина Билык.

Неудачными результатами увеличения губ могут похвастаться многие российские артисты. Среди них бывшая солистка группы "Тату", путинистка Юлия Волкова и многие другие поклонники политики кремля, которые не заслуживают внимания украинцев.

Напомним, ранее мы рассказывали, что американская певица Кристина Агилера призналась, какие процедуры делала со своим лицом. Также мы писали, что "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко рассказала, делала ли она пластические операции и на какие процедуры решилась.

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