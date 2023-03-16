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Знаменитості, які збільшили губи: приклади вдалих та не дуже успішних зіркових експериментів

16 березня 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
ТОП-5 знаменитостей, які збільшили губи
Знаменитості, які збільшили губи
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Щорічно саме 16 березня у світі неформально відзначається День губ. Професіонали нагадують, як правильно доглядати за ними та обговорюють сучасні тренди. І хто як не знаменитості їм слідують. 

Новини.LIVE розкажуть про селебрітіс, які дуже хотіли змінити форму губ і зробили це. Хоча в цьому більшість з них і не зізнається.

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Кайлі Дженнер

Наймолодша з сестер Кардаш’ян кардинально змінила зовнішність завдяки роботі пластичних хірургів та косметологів. Однак, перше, що вона хотіла підкоректувати були губи. Спочатку Кайлі заперечувала будь-які твердження щодо операції і називала свої пухкі губи результатом надмірної підкладки. Але незабаром вона підтвердила, що робила ін'єкції в губи.

Під час вагітності первістком зірка не робила жодних процедур, і їй почав подобатися природний вигляд. На деякий час Дженнер вирішила взагалі відмовитися від наповнювачів. Втім ненадовго.

Слід зазначити, що всі сестри Кардаш’ян змінювали свою зовнішність, і губи зокрема. 

Гвен Стефані

З роками зовнішній вигляд співачки не кардинально, але змінився. Її верхня губа були тонкими, які вона пізніше підкреслила завдяки біодеградувальним філерам, які  з часом розсмоктуються. Найчастіше це препарати стабілізованої гіалуронової кислоти. Це натуральний зволожувач, який існує в людських тканинах

Періс Гілтон

У світської левиці верхня губа також була значно тонкішою за нижню. Подружка багатьох знаменитостей багато чого змінила у своїй зовнішності. Але кардинально збільшувати губи не стала.

Донателла Версаче

В італійської модельєрки від природи пухкі губи. Останні десятиліття Донателла все частіше відвідує не тільки пластичних хірургів, але й косметологів. Версаче не реагує на численні плітки стосовно своєї зовнішності і на зло ворогам підкреслює свої губи. 

Українські знаменитості, як і закордонні рідко коментують чутки про збільшення розміру губ. Хоча багато хто з них відкриті з шанувальниками. Але публічно розповідати про пластику та корекцію не прийнято. Втім, інколи терпець уривається і в них. Так, наприклад, співачка Надя Дорофєєва після активного обговорення у соцмережах її губ заявила, що вони, як і зуби в неї свої. Однією з небагатьох, хто відверто розповіла про операції, стала її колега по сцені, Ірина Білик. 

Невдалими результатами збільшення губ можуть похизуватися чимало російських артистів. Серед них колишня солістка гурту "Тату", путіністка Юлія Волкова та багато інших шанувальників політики кремля, які не заслуговують уваги українців. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що американська співачка Крістіна Агілера зізналась, які процедури робила зі своїм обличчям. Також ми писали, що "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко розповіла, чи робила вона пластичні операції та на які процедури наважилась.

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