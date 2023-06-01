На Канье Уэста подали в суд – обвиняют в беспределе

Американский рэпер Канье Уэст во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный американский рэпер, музыкальный продюсер и автор песен Канье Уэст столкнулся с проблемами в бизнесе. На рэпера подали в суд из–за несанкционированных изменений в недвижимость, которые он внес касательно некоторых вещей.

Об этом сообщает New York Post.

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Дело в том, что против американского рэпера и его линии одежды Yeez подала в суд компания The Gap. Оказывается, Канье Уэст изменил некоторые вещи в доме, который снимается на территории Лос–Анджелеса. Речь идет о некоторых внешних и внутренних изменениях.

Так, рэпер хочет установить пандус на стоянке возле дома, построить туннель на территории, сменить светильники на потолке, а также убрать три ванных комнаты.

Американский рэпер Канье Уэст во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Теперь компания Gap хочет переложить всю ответственность на американского рэпера. В компании утверждают, что таким образом Канье Уэст нарушил стратегическое соглашение и заставил ее тратить много денег на восстановление и ремонт.

Также компания просит рэпера компенсировать ущерб, принадлежащий компании Art City Center, являющейся хозяевами этого дома. Кроме того, он должен выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов.

Бывший Ким Кардашьян Канье Уэст во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Стоит отметить, что бренд перестал работать с американским рэпером еще в прошлом году из–за его антисемитских высказываний. Из–за них он перестал быть миллиардером, поскольку он потерял 1,5 миллиарда долларов из своего состояния, которое по размеру составляет два миллиарда долларов.

Напомним, мы писали о том, что американский рэпер Канье Уэст тайно женился.

Ранее мы рассказывали о том, что американского рэпера Канье Уэста назвали главным антисемитом.

Также мы сообщали о том, что известный рэпер Канье Уэст публично заявил о своей пророссийской позиции.