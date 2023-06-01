Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Опять двадцать пять: на Канье Уэста подали в суд за беспредел arrow

Опять двадцать пять: на Канье Уэста подали в суд за беспредел

1 июня 2023 11:37
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
На Канье Уэста подали в суд – обвиняют в беспределе
Американский рэпер Канье Уэст во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский рэпер, музыкальный продюсер и автор песен Канье Уэст столкнулся с проблемами в бизнесе. На рэпера подали в суд из–за несанкционированных изменений в недвижимость, которые он внес касательно некоторых вещей.

Об этом сообщает New York Post.

Читайте также:

Дело в том, что против американского рэпера и его линии одежды Yeez подала в суд компания The Gap. Оказывается, Канье Уэст изменил некоторые вещи в доме, который снимается на территории Лос–Анджелеса. Речь идет о некоторых внешних и внутренних изменениях.

Так, рэпер хочет установить пандус на стоянке возле дома, построить туннель на территории, сменить светильники на потолке, а также убрать три ванных комнаты.

Канье Уэст
Американский рэпер Канье Уэст во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Теперь компания Gap хочет переложить всю ответственность на американского рэпера. В компании утверждают, что таким образом Канье Уэст нарушил стратегическое соглашение и заставил ее тратить много денег на восстановление и ремонт.

Также компания просит рэпера компенсировать ущерб, принадлежащий компании Art City Center, являющейся хозяевами этого дома. Кроме того, он должен выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов.

Канье Уэст
Бывший Ким Кардашьян Канье Уэст во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Стоит отметить, что бренд перестал работать с американским рэпером еще в прошлом году из–за его антисемитских высказываний. Из–за них он перестал быть миллиардером, поскольку он потерял 1,5 миллиарда долларов из своего состояния, которое по размеру составляет два миллиарда долларов.

Напомним, мы писали о том, что американский рэпер Канье Уэст тайно женился.

Ранее мы рассказывали о том, что американского рэпера Канье Уэста назвали главным антисемитом.

Также мы сообщали о том, что известный рэпер Канье Уэст публично заявил о своей пророссийской позиции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас